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Для банков Беларуси вступили в силу новые требования к отчислениям в фонд обязательных резервов

01.02.2017 12:31 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 1 февраля. С 1 февраля 2017 года в Беларуси на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте — снижаются с 7,5 до 4%, от привлеченных средств в иностранной валюте — увеличиваются с 7,5 до 11%. Такое решение принято правлением Национального банка.

Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017-го по 1 июля 2020 года.

"Данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Республики Беларусь и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков", — сообщает Нацбанк.

Как отмечают финансовые эксперты, решение по нормативам отчислений в ФОР принято для того, чтобы банкам было менее выгодно привлекать валютные вклады и более интересно — рублевые. Нацбанк хочет изменить структуру вкладов в пользу белорусского рубля, поскольку в настоящее время около 80% сбережений население хранит в валюте.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 февраля. С 1 февраля 2017 года в Беларуси на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд...

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