Беларусь планирует передать в концессию месторождение с запасами драгоценных металлов, среди которых обнаружена платина. Об этом сообщил сегодня начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.

Специалист пояснил, что на одном из месторождений в Беларуси обнаружены запасы с содержанием драгоценных металлов, в том числе платиновой группы. Планируется привлечь к ее разведке и разработке концессионеров. «Объект интересный, там выявлена хорошая промышленная концентрация драгоценных металлов. Решено предложить проект, геологоразведочные работы частным компаниям, так как для страны это не основное направление деятельности по развитию минерально-сырьевой базы», — пояснил Сергей Мамчик.

Он также ответил на вопрос о перспективах поиска золота в Беларуси. «Золото на территории Беларуси есть, но оно достаточно рассеяно, и крупных скоплений на сегодняшний день не выявлено», — рассказал эксперт. Проводимые ранее работы по поиску золота помогли найти точки его проявления, прежде всего, в глубинных слоях. Разрабатывались технологии добычи этого драгоценного металла. Однако в настоящее время каких-либо крупных проектов в этой области не выполняется. «На сегодняшний момент пока интересных объектов по поиску золота у нас нет», — подытожил Сергей Мамчик.