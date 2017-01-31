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На торгах 1 февраля рубль сдал к евро и доллару
01.02.2017 12:44 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 1 февраля прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился только к российскому рублю.
Доллар укрепился на BYN0,0009 до 1,9365 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0178 до 2,0881 рубля.
Российский рубль снизился на BYN0,0111 до 3,2113 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Евро подорожал на BYN0,0178.
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