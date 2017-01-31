На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 1 февраля прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился только к российскому рублю.

Доллар укрепился на BYN0,0009 до 1,9365 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0178 до 2,0881 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0111 до 3,2113 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.