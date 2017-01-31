Вопрос о зарплате по пятьсот долларов поставлен жестко, и, похоже, придется обеспечивать его выполнение. Но математически он никак не просчитывается: с декабря 2014 года зарплата в долларовом эквиваленте упала на 30%, что логично — экономика падала оба года. Сейчас за один год, когда рост экономики ожидается всего на 1,7% (и это к минусовому 2016-му году), надо обеспечить увеличение зарплат более чем на 20%. А если надорвемся? Ранее все резкие скачки заканчивались девальвациями…

