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Калинин уверен в сдаче Гарлыкского ГОК в срок

01.02.2017 16:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который строят в Туркменистане белорусские специалисты, будет сдан в срок, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает БЕЛТА.

«В Туркменистане мы 31 марта должны подписать государственный акт по вводу Гарлыкского комбината. У нас сомнений нет, что эту задачу решим», — отметил Анатолий Калинин.

В истории белорусской стройотрасли еще не было столь масштабного проекта по экспорту строительных услуг на возведении одного объекта. «Мы со всей полнотой ответственности относимся к его реализации. Периодически я там бываю, министр архитектуры и строительства последнее время практически постоянно там находится, чтобы мы вышли с этой площадки достойно и могли подтвердить качество белорусского строительства», — подчеркнул вице-премьер.

Анатолий Калинин констатировал, что работа находится на завершающем этапе. Туркмены участвуют во вспомогательных работах, где нецелесообразно везти строителей из Беларуси. «Уверенность есть, что мы этот проект реализуем в срок», — заявил он.

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"В Туркменистане мы 31 марта должны подписать государственный акт по вводу Гарлыкского комбината. У нас сомнений нет, что эту задачу решим", - отметил Анатолий...

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