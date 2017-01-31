Разумное использование аутсорсинга позволит предприятиям «Беллесбумпрома» получить определенные преимущества. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время итогового заседания совета концерна «Беллесбумпром».

В качестве примера эффективного использования аутсорсинга он привел ОАО «Гродно Азот». «Они грамотно провели аутсорсинг, перевели на него многие службы. Разумный подход к аутсорсингу позволяет получить определенные преимущества. Не стоит отбрасывать эту возможность. Нужно учитывать чужой опыт и использовать его для того, чтобы сделать то же самое и получить результат», — сказал Владимир Семашко.

Вице-премьер также подчеркнул важность увеличения темпов роста экспорта для предприятий «Беллесбумпрома». «У вас в 2016 году была динамика по экспорту, и это дает надежду на более высокие результаты в 2017-м. Если целенаправленно работать и обеспечивать нужное качество, то будут результаты и будет понятно, куда двигаться дальше», — добавил он. Также Владимир Семашко обратил внимание на необходимость снижения себестоимости продукции.

Сегодня на заседании совета концерна «Беллесбумпром» обсуждались итоги работы организаций концерна в 2016 году и задачи социально-экономического развития на 2017-й.