утвердил Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, которая предусматривает реализацию 75 инвестиционных проектов. Однако последние аресты в бизнес-среде Беларуси и судебные приговоры ставят под сомнение эти планы. Лукашенко своим указомГосударственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, которая предусматривает реализацию 75 инвестиционных проектов. ОднакоБеларуси иставят под сомнение эти планы.

Цель программы - "обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах 5 и 6 технологических укладов", хотя уже сейчас самыми передовыми в мире считаются производства седьмого и даже восьмого укладов.

В программу включены 75 проектов по созданию новых производств в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Реализация программы должна привести к созданию более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест.

Дмитрий Крутой 1 февраля в Палате представителей в ходе семинара, посвященного государственно-частному партнерству, сообщает Еврорадио. Чиновник отметил, что реализуемые 80 "приоритетных" инвестиционных проектов дают только 27 миллиардов долларов от запланированных 75 миллиардов. "Приоритетом инвестиций объявлены экспортоориентированные предприятия реального сектора и сферы услуг - именно здесь будет сконцентрированы инвестиции с государственной поддержкой. В том числе через кредиты Банка развития. Сознательно принято решение, что деньги, которые дадут быструю отдачу, должны быть направлены в первую очередь на развертывание промышленных предприятий для получения экспортно-валютной выручки плюс создание новых рабочих мест", - сообщил первый заместитель министра экономики1 февраля в Палате представителей в ходе семинара, посвященного государственно-частному партнерству,Еврорадио. Чиновник отметил, что реализуемые 80 "приоритетных" инвестиционных проектов дают только 27 миллиардов долларов от запланированных 75 миллиардов.

пишет Sputnik. ГНТК газывает перспективными отраслями IT-сектор, медицину, фармацевтику, биоинженерные технологии, машиностроение и нефтехимию. Однако те направления и технологические достижения, которые указаны в программе, уже освоены лидерами этого рынка. Ни указ, ни программа не опубликованы. Но появился комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси на ближайшие пять лет и на период до 2030 года, который разработан Госкомитетом по науке и технологиям (ГКНТ), который, судя по всему, учитывался пр разработке Госпрограммы,Sputnik. ГНТК газывает перспективными отраслями IT-сектор, медицину, фармацевтику, биоинженерные технологии, машиностроение и нефтехимию. Однако те направления и технологические достижения, которые указаны в программе, уже освоены лидерами этого рынка.

"Дань традиции"

Экономист Лев Марголин считает планы белорусской власти нереальными:

- Власти с таким же успехом могли бы пообещать привлечь и 100 миллиардов инвестиций. Во-первых, это нереально, а во-вторых, белорусское руководство демонстрирует очень вольный подход к инвестициям, куда зачисляются и кредиты, которые надо возвращать, и выпускаемые облигации.

Для экономики важны прямые иновстранные инвестиции, причем желательно не просто портфельные, когда инвестор покупает 10-15% акций предприятия, а когда инвестор строит предприятие на пустом месте. Или в крайнем случае покупает действующее предприятие и доводит его до ума. Такие инвестиции можно пересчитать по пальцам, и уж, конечно же, никами миллиардами там и не пахнет.

никакой рейтинг Doing Business , в котором Беларусь заняла 37-е место, ничего не изменит. А учитывая последние аресты в бизнес-среде Беларуси, инвестиционный климат меняться не будет. Пока власти так относятся к инвесторам, никакие косметические меры,, в котором Беларусь заняла 37-е место, ничего не изменит.

- Первый замминистра экономики сказал, что существуют 80 "приоритетных" инвестиционных проектов, которые дают 27 миллиардов долларов. Вы слышали что-нибудь об этих инвестпроектах?

- Я о них ничего не слышал, они, наверное, "строго засекречены". Когда дотошным журналистам удается о них разведать, чаще всего оказывается, что эречь идет не о реальных инвестиционных проектах - а просто протоколы о намерениях. Каждый уважающий себя инвестор может подписать с десяток протоколов о намерениях для осуществления одного-единственного проекта. Чаще всего так получается и у нас.

- Перспективными отраслями названы IT-сектор, медицина, фармацевтика, биоинженерные технологии, машиностроение и нефтехимии. Являются ли перспективными белорусское машиностроение и нефтехимия?