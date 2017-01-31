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Какой иностранный инвестор согласится занять место Муравьева или Кныровича?

01.02.2017 15:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Лукашенко своим указом утвердил Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, которая предусматривает реализацию 75 инвестиционных проектов. Однако последние аресты в бизнес-среде Беларуси и судебные приговоры ставят под сомнение эти планы.
 
Цель программы - "обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах 5 и 6 технологических укладов", хотя уже сейчас самыми передовыми в мире считаются производства седьмого и даже восьмого укладов.
 
В программу включены 75 проектов по созданию новых производств в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.
 
Реализация программы должна привести к созданию более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест.
 
"Приоритетом инвестиций объявлены экспортоориентированные предприятия реального сектора и сферы услуг - именно здесь будет сконцентрированы инвестиции с государственной поддержкой. В том числе через кредиты Банка развития. Сознательно принято решение, что деньги, которые дадут быструю отдачу, должны быть направлены в первую очередь на развертывание промышленных предприятий для получения экспортно-валютной выручки плюс создание новых рабочих мест", - сообщил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой  1 февраля в Палате представителей в ходе семинара, посвященного государственно-частному партнерству, сообщает Еврорадио. Чиновник отметил, что реализуемые 80 "приоритетных" инвестиционных проектов дают только 27 миллиардов долларов от запланированных 75 миллиардов. 
 
Ни указ, ни программа не опубликованы. Но появился комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси на ближайшие пять лет и на период до 2030 года, который разработан Госкомитетом по науке и технологиям (ГКНТ), который, судя по всему, учитывался пр разработке Госпрограммы, пишет Sputnik. ГНТК газывает перспективными отраслями IT-сектор, медицину, фармацевтику, биоинженерные технологии, машиностроение и нефтехимию. Однако те направления и технологические достижения, которые указаны в программе, уже освоены лидерами этого рынка. 
 
"Дань традиции"
 
Экономист Лев Марголин считает планы белорусской власти нереальными:
 
- Власти с таким же успехом могли бы пообещать привлечь и 100 миллиардов инвестиций. Во-первых, это нереально, а во-вторых, белорусское руководство демонстрирует очень вольный подход к инвестициям, куда зачисляются и кредиты, которые надо возвращать, и выпускаемые облигации. 
 
Для экономики важны прямые иновстранные инвестиции, причем желательно не просто портфельные, когда инвестор покупает 10-15% акций предприятия, а когда инвестор строит предприятие на пустом месте. Или в крайнем случае покупает действующее предприятие и доводит его до ума. Такие инвестиции можно пересчитать по пальцам, и уж, конечно же, никами миллиардами там и не пахнет. 
 
А учитывая последние аресты в бизнес-среде Беларуси, инвестиционный климат меняться не будет. Пока власти так относятся к инвесторам, никакие косметические меры, никакой рейтинг Doing Business, в котором Беларусь заняла 37-е место, ничего не изменит.
 
- Первый замминистра экономики сказал, что существуют 80 "приоритетных" инвестиционных проектов, которые дают 27 миллиардов долларов. Вы слышали что-нибудь об этих инвестпроектах? 
 
- Я о них ничего не слышал, они, наверное, "строго засекречены". Когда дотошным журналистам удается о них разведать, чаще всего оказывается, что эречь идет не о реальных инвестиционных проектах - а просто протоколы о намерениях. Каждый уважающий себя инвестор может подписать с десяток протоколов о намерениях для осуществления одного-единственного проекта. Чаще всего так получается и у нас.
 
- Перспективными отраслями названы IT-сектор, медицина, фармацевтика, биоинженерные технологии, машиностроение и нефтехимии. Являются ли перспективными белорусское машиностроение и нефтехимия?
 
- Дань традиции: если бы власти забыли о машиностроении, значит, надо закрывать все гиганты: м МАЗ, и МТЗ, и "Гродно Азот", и "Полимир"... Конечно, не обойтись ни без машиностроения, ни без нефтехимии, но наблюдается тенденция - переводить такие предприятия поближе к потребителю, либо в места с более дешевой рабочей силой. Конкурировать белорусскому машиностроению и нефтехимии будет очень сложно, если не невозможно. Но сказать об этом вслух нельзя - иначе совсем пропадет запал у белорусских машиностроителей.
 
Теги: Гродно
 
 
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