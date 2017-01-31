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Пружанский райисполком про зарплату в 500 долларов: Это не всем по силам

01.02.2017 17:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Выполнить поручение главы государства о зарплате в 1000 рублей будет под силу не всем. Об этом сообщила начальник отдела экономики райисполкома Ирина Лихтарович в интервью газете «Раённыя буднi».

Журналист издания обратился с вопросом реально ли будет в Пружанском районе получить зарплату в 1000 рублей. Собеседница ответила, что на сегодняшний день есть организации и предприятия, которые либо уже достигли этой отметки, либо лишь немного не дотягивают.

— Реализация этой задумки значительно оживила бы экономику района. В свою очередь это повысило бы товарооборот и отчисления в бюджет. Но сразу признаюсь, что выполнить поручение главы государства будет достаточно сложно. И не всем по силам. Например, без особых сложностей это удастся там, где доля расходов на заработную плату составляет незначительный процент в себестоимости выпускаемой продукции. Такой показатель имеют молокоперерабатывающие предприятия, некоторые акционерные общества агропромышленного комплекса, предприятие «Беловежские вина». Объединяет их всех одно — своевременно проведенная модернизация производства. Разница заметна, если сравнивать условия труда, например, в ОАО «Ровбицкое» и ОАО «Журавлиное» или «Ружаны-Агро»: оплата труда одних и тех же категорий специалистов отличается в несколько раз. В повышении зарплаты есть и обратная сторона: без выполнения обязательного условия эффективного соотношения с производительностью труда рост зарплаты сразу отразится на конечной стоимости продукции и сделает ее неконкурентноспособной, — сообщила начальник отдела экономики райисполкома Ирина Лихтарович.

 
 
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На вопрос реально ли в Пружанском районе получать 1000 рублей зарплаты ответила начальник отдела экономики райисполкома.

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