МИНСК, 1 фев — Sputnik. Национальный банк Беларуси в 2017 году собирается предпринять ряд мер по либерализации валютного регулирования, сообщили Sputnik в Нацбанке по итогам расширенного заседания правления, на котором осуждались итоги 2016 года и задачи на этот год.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк обещает нейтральную денежно-кредитную политику в 2017 году

"В рамках обязательств перед странами — партнерами по Евразийскому экономическому союзу в 2017 году Национальный банк намерен предпринять ряд шагов в направлении либерализации валютного регулирования", — сообщили в Нацбанке.

Вместе с тем, там не уточнили, о каких послаблениях идет речь.