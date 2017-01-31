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Беларусь ждут послабления в валютном регулировании

01.02.2017 17:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Национальный банк Беларуси в 2017 году собирается предпринять ряд мер по либерализации валютного регулирования, сообщили Sputnik в Нацбанке по итогам расширенного заседания правления, на котором осуждались итоги 2016 года и задачи на этот год.

Беларусь ждут послабления в валютном регулировании
© Sputnik / Виктор Толочко
Нацбанк обещает нейтральную денежно-кредитную политику в 2017 году

"В рамках обязательств перед странами — партнерами по Евразийскому экономическому союзу в 2017 году Национальный банк намерен предпринять ряд шагов в направлении либерализации валютного регулирования", — сообщили в Нацбанке. 

Вместе с тем, там не уточнили, о каких послаблениях идет речь.

 
Теги: Минск
 
 
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Регулятор продолжит заниматься дедолларизацией экономики и восстанавливать доверие к нацвалюте, чтобы в перспективе перейти в инфляционному таргетированию.

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Нацбанк обещает нейтральную денежно-кредитную политику в 2017 году
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