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Нацбанк обещает нейтральную денежно-кредитную политику в 2017 году
01.02.2017 17:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев — Sputnik. Денежно-кредитная политика национального банка Беларуси в 2017 году будет носить нейтральный характер, сообщили Sputnik в Нацбанке.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Национальный банк Республики Беларусь в 2017 году сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины — не выше 9%", — сообщили в Нацбанке.
В целом денежно-кредитная политика в 2017 году будет способствовать поддержанию сбалансированности в экономике, что создаст необходимые предпосылки для выполнения прогнозных макроэкономических показателей.
"Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения", — процитировали в Нацбанке выступление зампреда правления Сергея Калечица на расширенном заседании правления, на котором рассматривались итоги минувшего года.
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Ставка рефинансирования к концу года может быть снижена до 14-16% годовых, регулятор намерен также заняться проблемными активами банков.
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