МИНСК, 1 фев — Sputnik. Денежно-кредитная политика национального банка Беларуси в 2017 году будет носить нейтральный характер, сообщили Sputnik в Нацбанке.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь ждут послабления в валютном регулировании

"Национальный банк Республики Беларусь в 2017 году сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины — не выше 9%", — сообщили в Нацбанке.

В целом денежно-кредитная политика в 2017 году будет способствовать поддержанию сбалансированности в экономике, что создаст необходимые предпосылки для выполнения прогнозных макроэкономических показателей.

"Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения", — процитировали в Нацбанке выступление зампреда правления Сергея Калечица на расширенном заседании правления, на котором рассматривались итоги минувшего года.