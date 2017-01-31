Министерство иностранных дел Беларуси воспринимает как оскорбительное недавнее заявление главы МИД Литвы об «остатках суверенитета» соседней страны. «От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи», заявил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

На днях глава МИД Литвы Линас Линкявичюс дал интервью Жанне Немцовой для издания Deutsche Welle. Так он ответил на вопрос о возможном согласии Беларуси на размещение у себя российской военной базы:

— Практически там и так происходит все это. База или как-то по-другому называется. Но все равно мы знаем, что интеграция Беларуси в Россию, так будем говорить, происходит очень динамично. Во всех областях — безопасность, оборона, разведка, контроль за воздушным пространством. Сейчас как раз будут очередные учения Запад-2017, и я не сомневаюсь, что много техники опять будет завезено в Беларусь из России. И трудно гадать, вернется ли техника обратно. Так что это происходит, и не нужно быть наивным, думать, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Думаю, их все меньше и меньше. Но мы, конечно, хотим поддержать, насколько это возможно, этот суверенитет — сколько осталось этого суверенитета, скажем так.

(Фрагмент интервью на 11 минуте)

В ответ на это МИД Беларуси посетовал, что в последнее время литовский коллега «слишком переполнен эмоциями относительно нашей страны», и у того «просто свербит, как в известном анекдоте».

— А нынешнее его заявление об «остатках суверенитета» особенно коробит своим снисходительно-оскорбительным тоном. От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи. Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или здесь, как говорится, у кого что болит — господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в самой Литве, которая передала в ЕС и НАТО значительную часть своего суверенитета, — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он добавил, что не все так драматично, как говорит литовский министр.

— Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за границей действительно заботится о суверенитете Беларуси, то помогать надо делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями, — сказал Мирончик.