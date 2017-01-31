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Нацбанк переходит в нейтраль: смягчение и ужесточение в денежно-кредитной сфере чревато проблемами

01.02.2017 17:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный банк совместно с правительством в 2017 году продолжит реализовывать системные меры по обеспечению финансовой стабильности, в том числе путем ряда инициатив, направленных на снижение проблемной задолженности банков, сокращение директивного кредитования, создание условий для ускоренного развития небанковских сегментов финансового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам расширенного заседания правления Нацбанка.

Нацбанк намерен сохранить взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной величины — не выше 9%.

«Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения», — отметил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Нацбанк в 2016 году в целом выполнил поставленные задачи по реализации денежно-кредитной политики, отметили участники заседания. Второй год подряд обеспечивается достижение цели по инфляции. В основном благодаря контролю за денежным предложением в 2016 году потребительские цены выросли на 10,6% против 12% годом ранее. В 2016 году обеспечен рост золотовалютных резервов на фоне снижения валютных обязательств Нацбанка.

Темпы роста денежного предложения и кредитования банками экономики соответствовали сложившимся макроэкономическим условиям. В течение года поэтапно снижены процентные ставки в экономике через уменьшение ставки рефинансирования и сокращение размера риск-премии. На фоне снижения общего уровня процентных ставок улучшена структура депозитного рынка — выросла доля безотзывных вкладов в национальной валюте с более длительными сроками.

В целом показатели финансовой стабильности в 2016 году находились в рамках безопасных диапазонов. Банки соблюдали основные нормативы безопасного функционирования, развивается сегмент лизинговых организаций.

Основными направлениями укрепления финансовой стабильности регулятор называет снижение кредитного риска в банковском секторе, дедолларизацию экономики, минимизацию фискальных рисков и оптимизацию внешнего долга.

При условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14−16%.

В рамках обязательств перед странами — партнерами по Евразийскому экономическому союзу в 2017 году Нацбанк намерен предпринять ряд шагов в направлении либерализации валютного регулирования.

Регулятор также активизирует подготовительные мероприятия по формированию условий для перехода в среднесрочной перспективе к режиму инфляционного таргетирования, что предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы.

Участники заседания также сошлись во мнении, что предприятия и население Беларуси пока сохраняют достаточно высокий уровень инфляционных и девальвационных ожиданий. Восстановление доверия к действиям экономических властей возможно только при условии реализации взвешенной и ответственной политики, подкрепленной конкретными действиями и результатами.

В ходе заседания подчеркивалось, что для выхода на устойчивый, сбалансированный экономический рост необходимо продолжить реализацию намеченных структурных преобразований, в том числе предусмотренных Программой социально-экономического развития на 2016−2020 годы.

 
 
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