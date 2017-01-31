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Скорректирован срок введения сертификации электротехники по энергоэффективности

01.02.2017 19:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Постановлением Совета министров от 27 января 2017 года № 77 скорректирован срок введения в Беларуси сертификации электротехники по энергоэффективности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.


Согласно постановлению, обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на холодильники, морозильники и их комбинации, электродуховки, лампы накаливания общего назначения, лампы компактные люминесцентные, телевизоры и телевизионные мониторы, бытовое и офисное оборудование, кондиционеры воздуха с номинальной мощностью до 12 кВт, посудомоечные, стиральные и сушильные машины вводится с 1 июля 2018 года.

Сертификация внешних источников питания, а также односкоростных асинхронных (индукционных) трехфазных электродвигателей будет осуществляться с 1 сентября 2017 года. С 1 февраля обязательной сертификации подлежат электрические кабели, рассчитанные на напряжение более 1 тыс. В переменного тока и 1,5 тыс. постоянного тока, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, средства индивидуальной защиты пожарных-спасателей, некоторые средства электросвязи.

Обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на отдельные виды как ввозимой, так и изготавливаемой электротехнической продукции предусмотрена постановлением Совмина от 21 октября 2016 года № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь». Тогда срок сертификации был определен 1 февраля 2017 года.

Виды электротехнической продукции, для которых предусматривается данная процедура, являются наиболее энергопотребляющими бытовыми устройствами. Сейчас многие изготовители информируют о классе энергоэффективности выпускаемой техники и рассматривают его как конкурентное преимущество. Покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребителю важно, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке. При эксплуатации, к примеру, холодильника класса А+ плата за потребленную им электроэнергию будет более чем в 2 раза меньше, чем при пользовании холодильником класса В. Введение обязательной сертификации по требованиям энергоэффективности направлено на обеспечение присутствия на рынке страны энергоэффективной продукции с достоверными заявленными характеристиками, отметили в пресс-службе правительства.

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Виды электротехнической продукции, для которых предусматривается данная процедура, являются наиболее энергопотребляющими бытовыми устройствами.

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