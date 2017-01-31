В Израиле полыхает скандал связанный с банкротством местного олигарха Элиэзера Фишмана, главы холдинга Fishman Group. В свое время он обещал крупные инвестиции в застройку Парка высоких технологий в Минске. Однако построила один офисный комплекс. Плюс планировал возводить 3 жилые высотки в конце проспекта Победителей. Но первый объект собираются сдать в эксплуатацию буквально «на днях», но застройщик от Фишмана открещивается.



Фото: haaretz.com

В настоящее время в Тель-авивском окружном суде идут слушания по процедуре банкротства Элиэзера Фишмана. На днях адвокат Йоси Бенкаль представил суду отчет о имуществе и долгах Фишмана, в котором назвал разорение олигарха «крупнейшим банкротством в истории Израиля». Сумма доказанных долгов бизнесмена, по заключению Бенкаля, составляет не менее 4 миллиардов шекелей, а банкротство Fishman Group может потащить на дно не менее 120 компаний в Израиле и за границей, пишет Israelinfo .

По информации портала Ynet, речь идет о компаниях, входящих в Fishman Group и зарегистрированных на имена членов семьи бизнесмена. «Несмотря на то, что родственники Фишмана сейчас пытаются отрицать существование Fishman Group, в свое время они не только сами придумали себе это название, но и сделали все возможное для того, чтобы ввести его в общественное сознание и использовать для своих нужд», — отметил адвокат. В отчета сказано, что в течение многих месяцев члены семьи Фишман выводили активы из компаний, входящих в Fishman Group, пишет Orbita.co.il .

Fishman Group пришла в Беларусь в 2008 году и изъявила желание участвовать в застройке Парка высоких технологий в Минске. Общий объем инвестиций был определен в сумме около 550 млн евро. Однако из-за проседания рынка, скандалов с местными бизнесменами и недопонимания с чиновниками амбициозные планы сократились до минимума. Были построены три жилых дома и бизнес-центр «Клевер парк» площадью 15 тыс. кв. м. Для строительства офисного здания израильтяне привлекли кредит на 8,7 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития. Летом 2016 года Мингорисполком расторг инвестдоговор на строительство зданий в ПВТ с «дочкой» Fishman Group компаний Svitland Development.

В настоящее время в Лебяжем (через пр. Победителей — водохранилище Дрозды, через улицу — пруд Лебяжий) Svitland возводит элитный жилой комплекс D3 (ДэТри). Комплекс будет состоять из трех 25-этажных 160-квартирных домов, возвышающихся над двухуровневым стилобатом. Первый дом почти готов. Отдать ключи от квартир людям обещали в январе 2017 года. Но этого не произошло.

— Вся ситуация вокруг г-на Элиэзера Фишмана, получившая такой резонанс в израильских СМИ, не имеет никакого отношения к компании SvitLand. С ноября 2015 года г-н Фишман не является бенифициаром нашей компании. Компания является дочерним предприятием израильских публичных компаний таких как JEC и IBC (ранее они принадлежали Фишману, но сейчас — израильским фондам и частным инвесторам), — заявили порталу TUT.BY в белорусском офисе Svitland Development. — Данная история не имеет никакого отношения к срокам сдачи в эксплуатацию первого дома комплекса D3. В конце 2016 года журналисты могли убедиться , что первый дом комплекса готов. Держатели облигаций, будущие жильцы комплекса, могут [из-за израильского скандала] не беспокоиться. Получение акта ввода — вопрос ближайших дней. Что касается второго дома, то мы планируем его сдать осенью 2018 года. Сроки строительства третьего дома мы пока не готовы анонсировать.

В Svitland Development не смогли прокомментировать тот факт, что смена акционеров по времени совпала с подачей в суд заявления банка «Леуми», заподозрившего руководство Fishman Group в выводе из нее активов. «За это время мы выполнили все обязательства. Это говорит о том, что нас нашумевшая история не коснулась», — подчеркнули в компании.