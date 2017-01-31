Важным положительным элементом переговоров по урегулированию кризиса на Донбассе в гуманитарной сфере является обмен поименными списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом украинскими властями и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик 1 февраля в Минске по итогам очередного раунда переговоров.



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«В настоящее время списки верифицируются сторонами. Речь шла также о некоторых удерживаемых, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это значит, что необходимо найти механизм, который формально смог бы обеспечить реализацию этих намерений посредством участия третьей институции. Такая институция могла бы способствовать сверке личных документов удерживаемого», — сказал Сайдик, не пояснив, о какой «институции» идет речь.

По его словам, политическая подгруппа продолжила обсуждение т.н. формулы Штайнмайера об особом статусе региона.

«В экономической сфере есть ряд открытых вопросов, таких как погашение долгов по зарплате железнодорожникам, выплата пенсий и пособий, оформление медицинских справок, оплата коммунальных услуг», — сообщил Сайдик. При этом, сказал дипломат, ключевой темой нынешних переговоров были вопросы безопасности.

Также подписано заявление с призывом полного соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Заявление зачитал Мартин Сайдик.

В частности, контактная группа «совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» призвала к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой.

Участники переговоров призвали воюющие стороны отвести к 5 февраля вооружение, подпадающее под действие минских соглашений, на определенные этим документом расстояния и места хранения. Переговорщики призвали стороны конфликта обеспечить безопасный и надежный доступ членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения ими своего мандата в зоне конфликта, а также оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению водо- и энергоснабжения, отопления с проведением ремонта объектов инфраструктуры.

На просьбу сообщить, рассматривала ли контактная группа вопрос, кто выступил инициатором эскалации конфликта, Сайдик ответил: «Каждая сторона представляет свою версию».

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано 17 февраля.

Очередное обострение противостояния произошло 29 января возле промышленной зоны Авдеевки, находящейся под контролем украинской армии. Сейчас интенсивные боевые действия наблюдаются на большинстве участков фронта. Используется артиллерия калибров, запрещенных минскими соглашениями. Есть убитые и раненые с обеих сторон, а также пострадавшие гражданские лица.

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