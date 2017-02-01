Программа появится в прямом эфире 2 февраля в 15.15.

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Стремительное развитие высоких технологий многие связывают с прогрессом и улучшением жизни человека, его раскрепощением, высвобождением творческого потенциала. Они помогают нам стать лучше и свободнее. Но так ли это? А не заведут ли они человечество в такие века, что Средневековье покажется золотой эпохой?

В очередном, немного философском, выпуске программы « Экономика на пальцах » Сергей Чалый попробует дать ответ на этот вопрос. А помогать ему будет основатель и бывший CEO Maps.me, директор AIMatter Юрий Мельничек .

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 2 февраля в 15.15.

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