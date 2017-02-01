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В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Лукашенко в Москве

02.02.2017 06:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести отдельную встречу на полях саммита Союзного государства и обсудить на ней энергетическое сотрудничество. Встреча может пройти в феврале. Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Фото: Reuters

«Такая встреча планируется, а в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества двух стран. Москва и Минск до сих пор не достигли договоренностей по поводу формирования цены на газ и не урегулировали вопрос оплаты долга Беларуси за уже поставленные объемы», — пишет газета.

В издании также отметили, что в аппарате постоянного комитета Союзного государства сообщили, что встреча лидеров России и Беларуси находится в стадии подготовки, однако точная дата заседания пока не согласована. Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Беларусь пока не дала своего подтверждения. В пресс-службе посольства Беларуси в России также сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия как принимающая сторона предложила провести ее 9 февраля, но Беларусь пока не дала своего подтверждения.

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