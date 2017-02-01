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Секреты дизайнеров. Ремонт для программиста-перфекциониста, где обычные материалы используются необычно
02.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Итак, Елене предстояла работа над трехкомнатной квартирой площадью 100 кв.м, где будет жить молодая пара с двумя детьми. Квартира находится в новом доме, так что
Планировка в квартире была стандартная: три изолированные комнаты, кухня, два санузла и лоджия. Глобальной перепланировки не было. Квартира оснащена самостоятельным газовым котлом, расположенным на кухне, поэтому объединить кухню и гостиную не представлялось возможным (Положение № 384 от 16.05.2013 об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки). Дизайнеры решили расширить дверной проем в кухню и установить здесь стеклянные раздвижные двери.
Следующее изменение затронуло вход в санузел, который находится через стену от одной из жилых комнат. Дизайнеры предложили сделать вход в этот санузел со стороны спальни. Так получилась спальня для родителей со своей небольшой душевой комнатой и туалетом. Также в спальне родителей были расширены оконные проемы до пола, чтобы установить здесь французские окна.
Второй санузел – ванная комната — больше, он стал общим. Чтобы не загромождать ванную комнату, было принято решение выделить место для стиральной машины в коридоре, для чего было создана специальная ниша.
— Заказчики просили у нас просто сделать ремонт в их квартире. Каких-то особых пожеланий по стилю не было. Для них было важно, чтобы это был современный стиль, а также чтобы в квартире не было ничего лишнего: никаких мелких деталей, никакого декора и дизайнерских «штучек». Мы услышали заказчиков и постарались сделать интерьер согласно их видению и предпочтениям. Определенного стиля, а именно минимализма, здесь нет, есть небольшие посылы к этому стилю в использовании традиционных материалов — дерево, камень, имитация камня в плитке. Просто современный ремонт с использованием добротных отделочных материалов, — рассказала Елена Кожеурова.
В квартире сделан абсолютно простой и традиционный коридор в светлых тонах и со стандартным набором мебели. Важной просьбой заказчиков было установить в гостиной домашний кинотеатр. В зоне TV было заранее отведено место для встроенных в стену колонок. Также тыловые колонки были установлены в потолок.
Со стороны спинки достаточно длинного дивана была присоединена барная стойка. Елена рассказала, что ее планируют сделать из армированного архитектурного бетона, который после установки будет отделан либо искусственным акриловым камнем, либо просто покрашен в белый цвет специальной краской для бетона. Барная стойка в данном случае является разделительным элементом на зоны в гостиной, а также местом для «неформальных» посиделок с гостями.
Одна из стен гостиной оформлена в фотообои от итальянской компании, которая изготавливает эксклюзивные, интересные работы. Темная стена оттеняет кристально чистый интерьер, привнося в него оригинальность.
— На свисающие с потолка светильники над барной стойкой наших заказчиков пришлось поуговаривать. В гостиной присутствует режиссура света, без которой не обойтись. Три типа освещения: LED-подсветка по периметру комнаты, основной заливающий свет-люстра и три интерьерных подвесных светильника в зоне барной стойки. Подвесные светильники — акцент в интерьере, они больше направлены на эстетику, чем на освещение.
Изначально заказчик хотел идеально ровные потолки, однако в процессе реализации проекта пришлось принести жертву в угоду приточно-вытяжной вентиляции. Гипсокартонный короб, который проходит по всему периметру гостиной, прячет в себе трассы воздуховодов вентиляции.
Перемещаемся на кухню, вход в которую решен с помощью стеклянных раздвижных дверей. Это помещение сделано максимально минималистичным и светлым. Кухонные фасады сделаны глянцевыми, скрытая алюминиевая профильная ручка, плитка на полу — в тон. Стены сверху до низу кухни оформлены в шкафы со скрытой системой открывания.
Обратите внимание на столешницу и фартук. Они сделаны «под дерево», хотя заказчик хотел использовать именно дерево. Елена объяснила, что на кухне дерево, даже со специальной обработкой —слишком мягкий материал, он будет недолговечным. В итоге решили использовать постформинг «под дерево», который выглядит не хуже, но при этом имеет высокую износостойкость.
— Люстра в кухне — главный акцент. Очень хотелось удивить заказчиков, использовать что-то необычное в интерьере. При этом учесть их перфекционизм и любовь к минимализму. Мы решили, что эта люстра — идеальный вариант. Заказчикам она очень понравилась. Мы решили все делать глянцевым, чтобы визуально расширить пространство, сделать его более нарядным, наполнить кухню воздухом и светом.
Спальня здесь достаточно простая, светлая. Стены декорированы флизелиновыми обоями, на полу — паркетная доска. Напротив кровати установлена зона TV, обрамленная шкафами с гладкими фасадами, с невидимыми ручками. К спальне примыкает лоджия, которая была утеплена. Здесь дизайнеры создали рабочую зону для владельца квартиры. Также здесь был расширен оконный проем, в который установили окно в пол. Под ним — встроенный в пол конвектор.
В детской комнате для двоих детей были использованы обычные материалы в нестандартном решении, а именно, было предложено клеить обои не вертикально, как обычно, а горизонтально. Причем в три разных цвета. Дизайнер рассказала, что в такой минималистичной квартире хотелось где-то добавить яркости, веселости.
***
— В первую очередь, хороший дизайнер — это отличный психолог. Без наблюдательности, дружелюбности, гибкости в построении межличностных связях «дизайнер-заказчик» сложно работать. Заказчик почти всегда хочет быстро, качественно и недорого — неосуществимая комбинация в принципе. Когда я провожу первую встречу, я всегда повторяю эту аксиому как минимум трижды.
Чтобы понять, чего хочет заказчик, очень важна кропотливая предварительная работа с ним. Для этого необходимо, чтобы не только дизайнер, но и владелец квартиры активно участвовал в работе, делился своими идеями, подбирал интерьеры, что ему нравится, а что нет. Не был пассивным.
Далее, бюджет проекта. Года четыре назад этот вопрос стоял не так остро. Сегодня он самый главный. И если бюджет строго ограничен, то предлагать дорогие люстры или дорогую оригинальную плитку не имеет смысла. Именно поэтому многие проекты очень спокойные с точки зрения дизайна.
Иногда задачей дизайнера становится не придумать что-то нереальное, а просто помочь людям сделать хороший ремонт. Люди иногда и боятся идти к дизайнеру, потому что не хотят смелых идей или чего-то креативного. Им нужен обычный ремонт из хороших материалов.
Откуда берутся безвкусные проекты? Думаете, мы сами их придумываем? Если приходит заказчик и говорит, что он хочет только так и никак иначе, и все «хитрости» и уговоры не помогают, мы понимаем — в любом случае надо выпускать проект, ведь это только первый этап, еще предстоит строительный ремонт. Мы выпускаем проект, потому что: «Заказчик всегда прав!».
Фото: Павел Садовский, рендеры: авторская работа дизайн-студии Елены Кожеуровой
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Секреты дизайнеров. Ремонт для программиста-перфекциониста, где обычные материалы используются необычно
Дизайн интерьера — это не просто пол, потолок и стены, это не просто мебель. Дизайн — это концепция, декор, детали. Но что, если заказчик — перфекционист и хочет не...
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