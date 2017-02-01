Планировка в квартире была стандартная: три изолированные комнаты, кухня, два санузла и лоджия. Глобальной перепланировки не было. Квартира оснащена самостоятельным газовым котлом, расположенным на кухне, поэтому объединить кухню и гостиную не представлялось возможным (Положение № 384 от 16.05.2013 об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки). Дизайнеры решили расширить дверной проем в кухню и установить здесь стеклянные раздвижные двери.

Следующее изменение затронуло вход в санузел, который находится через стену от одной из жилых комнат. Дизайнеры предложили сделать вход в этот санузел со стороны спальни. Так получилась спальня для родителей со своей небольшой душевой комнатой и туалетом. Также в спальне родителей были расширены оконные проемы до пола, чтобы установить здесь французские окна.

Второй санузел – ванная комната — больше, он стал общим. Чтобы не загромождать ванную комнату, было принято решение выделить место для стиральной машины в коридоре, для чего было создана специальная ниша.