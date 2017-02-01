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Google стал самым дорогим брендом 2017 года

02.02.2017 08:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Бренд Google стал самым дорогим в мире брендом 2017 года, обойдя компанию Apple, сообщила консалтинговая компания Brand Finance.

Google стал самым дорогим брендом 2017 года
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
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Рейтинг Brand Finance составляется на основе таких факторов, как финансовое состояние компании, узнаваемость бренда, лояльность, продвижение, маркетинговые инвестиции, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация.

По оценкам компании, стоимость бренда Google составляет 109,470 миллиарда долларов, что на 24,1% больше, чем годом ранее. Стоимость бренда Apple за минувший год, напротив, сократилась на 26,5%, до 107,141 миллиарда долларов. 

"Потеря для Apple стала приобретением для Google. Спустя шесть лет, с 2011 года, когда он в последний раз был лидером, Google стал вновь самым дорогим брендом в мире с оценкой в 109 миллиардов долларов", – говорится в релизе.

В пятерку самых дорогих брендов также вошли крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon (106,396 миллиарда долларов), американский телекоммуникационный гигант AT&T (87,016 миллиарда долларов) и IT-гигант Microsoft (76,265 миллиарда долларов). В десятку самых дорогих брендов 2017 года вошли также Samsung, Verizon, Walmart, Facebook и китайский банк ICBC.

Белорусских компаний в рейтинге Brand Finance нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятерку самых дорогих брендов также вошли крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, американский телекоммуникационный гигант AT&T и IT-гигант Microsoft.

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