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Калинин: Наращивание экспорта строительных товаров и услуг является одной из основных задач отрасли в 2017 году
02.02.2017 08:16 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 2 февраля. Наращивание экспорта строительных товаров и услуг является одной из основных задач отрасли в 2017 году, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин 1 февраля журналистам во время заседания коллегии Министерства архитектуры и строительства.
По его словам, белорусские строители активно завоевывают внешние рынки. "На уровне правительства, министра выезжаем и ищем объемы, по крупицам собираем заказы, чтобы нарастить объемы экспорта товаров и услуг, загрузить стройкомплекс", — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.
Заместитель премьер-министра отметил, что строительная отрасль республики сориентирована на снижение затрат и создание комфортного и удобного жилья. "В прошлом году мы провели большую работу по созданию комфортной жилой среды. Что касается объемов жилищного строительства, то мы ввели 4 млн 285 тыс. кв. м жилья, из них с господдержкой 992 тыс. кв. м при задании 840 тыс. кв. м. Большую работу выполнили и по снижению затрат, но пока предложения превышают покупательскую способность. Значит, наша задача — еще более серьезно заняться снижением затрат в жилищном строительстве", — отметил Калинин.
По его словам, над снижением издержек сейчас работает научное сообщество, проектировщики, специалисты Минстройархитектуры. "Ищем варианты, где можем сэкономить, но при этом создать комфортное и удобное жилье. Мы пересматриваем проектные решения, при проведении экспертизы не будем пропускать упрощенные варианты. Создаем комплексную застройку жилой среды", — пояснил вице-премьер.
Работу строительной отрасли за 2016 год Калинин оценил удовлетворительно: "Если оценивать работу отрасли, то надо признать, что она удовлетворительная. В стране реализовано много проектов, притом что существенно сократился объем инвестиций. Если бы инвестиционный капитал сохранялся на прежнем уровне, мы могли бы рассчитывать на более высокую оценку в правительстве".
БелаПАН.
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Калинин: Наращивание экспорта строительных товаров и услуг является одной из основных задач отрасли в 2017 году
Минск, 2 февраля. Наращивание экспорта строительных товаров и услуг является одной из основных задач отрасли в 2017 году, заявил заместитель премьер-министра...
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