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Нацбанк обещает низкую инфляцию и финансовую стабильность
02.02.2017 10:02 — Новости Экономики | БДГ
Национальный банк Беларуси рассказал о планах на 2017 год и подвел итоги 2016.
Как сообщает пресс-служба НББ, в 2016 году регулятор «в целом выполнил поставленные задачи по реализации денежно-кредитной политики: второй год подряд обеспечивается достижение цели по инфляции». Отмечается, что этому способствовал контроль над денежным предложением, благодаря чему инфляция составила 10,6%.
Кроме этого, в 2016 году Национальный банк обеспечил рост золотовалютных резервов, а темпы роста денежного предложения и кредитования банками экономики «соответствовали сложившимся макроэкономическим условиям».
Отмечает НББ также поэтапное снижение процентных ставок в экономике на протяжении 2016 года благодаря
В минувшем году регулятор принимал меры для обеспечения финансовой стабильности в стране, в том числе, вместе с правительством Беларуси (был создан совместный Совет, который дважды заседал в 2016 году).
Согласно планам на 2017 год, регулятор продолжит реализовывать меры для дальнейшего обеспечения финансовой стабильности в Беларуси. Планируется сотрудничество с правительством, а также проведение мер, направленных на снижение проблемной
«При условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16% годовых. Для обеспечения макроэкономической стабильности в 2017 году Национальным банком совместно с правительством будут приняты меры по
В целом в Нацбанке обещают сохранить в 2017 году регулятор сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, и ставит себе целью
«Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения», – отметил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, выступая 1 февраля с докладом на расширенном заседании Правления Национального банка.
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Национальный банк Беларуси рассказал о планах на 2017 год и подвел итоги 2016.
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