Национальный банк Беларуси рассказал о планах на 2017 год и подвел итоги 2016.

Как сообщает пресс-служба НББ, в 2016 году регулятор «в целом выполнил поставленные задачи по реализации денежно-кредитной политики: второй год подряд обеспечивается достижение цели по инфляции». Отмечается, что этому способствовал контроль над денежным предложением, благодаря чему инфляция составила 10,6%.

Кроме этого, в 2016 году Национальный банк обеспечил рост золотовалютных резервов, а темпы роста денежного предложения и кредитования банками экономики «соответствовали сложившимся макроэкономическим условиям».

Отмечает НББ также поэтапное снижение процентных ставок в экономике на протяжении 2016 года благодаря снижению ставки рефинансирования . Это привело к улучшению структуры депозитного рынка: отмечен рост безотзывных вкладов в нацвалюте.

В минувшем году регулятор принимал меры для обеспечения финансовой стабильности в стране, в том числе, вместе с правительством Беларуси (был создан совместный Совет, который дважды заседал в 2016 году).

Согласно планам на 2017 год, регулятор продолжит реализовывать меры для дальнейшего обеспечения финансовой стабильности в Беларуси. Планируется сотрудничество с правительством, а также проведение мер, направленных на снижение проблемной задолженности банков страны , сокращение директивного кредитования, и создание условий для ускоренного развития небанковских сегментов финансового рынка.

«При условии замедления инфляционных процессов и обеспечения стабильности платежного баланса ставка рефинансирования к концу 2017 года может быть снижена до 14–16% годовых. Для обеспечения макроэкономической стабильности в 2017 году Национальным банком совместно с правительством будут приняты меры по дальнейшему увеличению золотовалютных резервов страны. В рамках обязательств перед странами – партнерами по Евразийскому экономическому союзу в 2017 году Национальный банк намерен предпринять ряд шагов в направлении либерализации валютного регулирования. Национальный банк активизирует подготовительные мероприятия, направленные на формирование условий для перехода в среднесрочной перспективе к режиму инфляционного таргетирования, что предусмотрено Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы», - говорится в сообщении пресс-службы НББ.

В целом в Нацбанке обещают сохранить в 2017 году регулятор сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, и ставит себе целью снизить инфляцию до однозначного показателя в не более 9%.

«Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения», – отметил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, выступая 1 февраля с докладом на расширенном заседании Правления Национального банка.