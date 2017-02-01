﻿ Очередники за два дня разобрали льготные кредиты в Белагропромбанке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очередники за два дня разобрали льготные кредиты в Белагропромбанке

02.02.2017 10:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Белагропромбанк за два дня выдал гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоящим в очереди, всю выделенную для кредитования этих целей сумму – 5 миллионов рублей, сообщили Sputnik в банке.

Очередники за два дня разобрали льготные кредиты в Белагропромбанке
© Pixabay.com
Не дожидаясь весны: Белагропромбанк открыл выдачу льготных кредитов

О начале выдачи кредитов ОАО "Белагропромбанк" сообщил 30 января. Процентная ставка составила 13,5% – это стандартная ставка по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов, квартир, уменьшенная на 50% ставки рефинансирования Нацбанка. Кредиты выдавались в белорусских рублях, максимальная сумма – 150 тысяч. 

"Граждане, имеющие право на получение такого кредита, проявили к нему повышенный интерес. Для них была зарезервирована сумма в 5 миллионов рублей, такую же сумму банк зарезервировал для ветеранов интернациональных боевых действий, которые имеют первоочередное право на получение таких кредитов", – сообщили Sputnik в банке.

Там уточнили, что по состоянию на 2 февраля лимит, установленный банком для простых очередников, полностью исчерпан.

В то же время в банке отметили, что если зарезервированные для воинов-интернационалистов средства не будут ими выбраны, их могут направить, по решению правительства, на кредитование обычных очередников.

В минувшем году Белагропромбанк также осуществлял выдачу льготных кредитов на жилье – 10 миллионов рублей были розданы нуждающимся за три месяца. 

В текущем году льготное кредитование нуждающихся также будет осуществлять Беларусбанк – лимит кредитования составляет 20 миллионов рублей, из них рядовым очередникам предназначена только половина этой суммы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Половину суммы лимита банк зарезервировал для того, чтобы кредиты могли получить ветераны боевых действий на территории других государств, они имеют...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк обещает низкую инфляцию и финансовую стабильность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика