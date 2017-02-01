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Очередники за два дня разобрали льготные кредиты в Белагропромбанке
02.02.2017 10:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Белагропромбанк за два дня выдал гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоящим в очереди, всю выделенную для кредитования этих целей сумму – 5 миллионов рублей, сообщили Sputnik в банке.
О начале выдачи кредитов ОАО "Белагропромбанк" сообщил 30 января. Процентная ставка составила 13,5% – это стандартная ставка по кредитам на строительство индивидуальных жилых домов, квартир, уменьшенная на 50% ставки рефинансирования Нацбанка. Кредиты выдавались в белорусских рублях, максимальная сумма – 150 тысяч.
"Граждане, имеющие право на получение такого кредита, проявили к нему повышенный интерес. Для них была зарезервирована сумма в 5 миллионов рублей, такую же сумму банк зарезервировал для ветеранов интернациональных боевых действий, которые имеют первоочередное право на получение таких кредитов", – сообщили Sputnik в банке.
Там уточнили, что по состоянию на 2 февраля лимит, установленный банком для простых очередников, полностью исчерпан.
В то же время в банке отметили, что если зарезервированные для воинов-интернационалистов средства не будут ими выбраны, их могут направить, по решению правительства, на кредитование обычных очередников.
В минувшем году Белагропромбанк также осуществлял выдачу льготных кредитов на жилье – 10 миллионов рублей были розданы нуждающимся за три месяца.
В текущем году льготное кредитование нуждающихся также будет осуществлять Беларусбанк – лимит кредитования составляет 20 миллионов рублей, из них рядовым очередникам предназначена только половина этой суммы.
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Половину суммы лимита банк зарезервировал для того, чтобы кредиты могли получить ветераны боевых действий на территории других государств, они имеют...
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