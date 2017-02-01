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Срок обязательной сертификации бытовой техники перенесен на 2018 год

02.02.2017 11:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Совет министров Беларуси перенес срок обязательной сертификации бытовой техники на 1 июля 2018 года, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Срок обязательной сертификации бытовой техники перенесен на 2018 год
© AP/ Al Powers/Invision for Panasonic
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В октябре 2016 года Совмин принял постановление №849, согласно которому к 1 февраля 2017 года практически вся бытовая техника и электроника, ввозимая в Беларусь, должна проходить национальную сертификацию по требованиям энергоэффективности. 

"Обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на холодильники, морозильники, телевизоры и прочую бытовую технику, а также электронику переносится с февраля 2017 года на 1 июля 2018 года", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что такое решение закреплено постановлением Совмина №77. 

В пресс-службе также пояснили, что решение правительства отодвинуть срок введения сертификации мотивировано необходимостью защитить интересы потребителей. 

"Покупая товар с высоким классом энергоэффективности с целью экономии энергоресурсов и, соответственно, платы за них, потребителю важно, чтобы класс энергоэффективности действительно соответствовал заявленному в маркировке", – уточнили в пресс-службе.

Ранее бизнес-сообщество негативно восприняло решение о введении национальной сертификации. Импортеры отмечали, что это приведет к удорожанию импортной бытовой техники и электроники. Кроме того, указывалось, что в национальной сертификации нет необходимости, поскольку все ведущие мировые производители самостоятельно стремятся подтверждать заявленные в техпаспорте изделия параметры. 

Большинство быттехники и электроники в Беларусь ввозится из РФ. В данной связи белорусские бизнес-союзы также отмечали: если Беларусь установит обязательную национальную сертификацию для зарубежной техники, Россия может ввести симметричные заградительные барьеры для белорусских товаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство объяснило введение отсрочки необходимостью защитить интересы потребителей. Изначально сертификация должна была быть введена к 1 февраля 2017 года.

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