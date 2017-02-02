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Что такое Global Executive MBA?
02.02.2017 12:29 — Новости Экономики | БДГ
Это совместная программа Миннесотского университета (Carlson School of Management) и
На ней дают актуальные познания в области менеджмента и лидерства, которые позволяют выпускникам успешно работать как на развитых, так и на развивающихся рынках по всему миру. Программа имеет тройную аккредитацию – AACSB, AMBA и EQUIS – и предусматривает выдачу двойного диплома, европейского и американского. Согласно рейтингам Financial Times, программа
Обучение длится 15 месяцев и состоит из модулей, которые проводятся в Австрии, США, Китае, Индии и Бразилии. За это время слушателям приходится отрываться от работы всего на 40 дней – именно поэтому Global Executive MBA оптимальна для тех, кто не хотел бы надолго покидать рабочее место. На начальном этапе учебный план включает в себя в том числе такие дисциплины, как анализ данных и принятие решений, финансовая отчетность, стратегический маркетинговый менеджмент. В финале программы делается акцент на глобальные стратегии и инновации, а также современные проблемы глобального бизнеса. Полная стоимость обучения составляет 45 200€ - однако для наиболее выдающихся студентов предусмотрены стипендии.
Что надо сделать, чтобы получить стипендию
Подать заявку на получение стипендии следует до 15 февраля 2017 года. Кандидат должен свободно владеть английским языком, иметь диплом о высшем образовании со степенью не ниже бакалавра и опыт работы не менее 5 лет. Для подачи заявки на стипендию необходимо предъявить следующий пакет документов: диплом о высшем образовании и официально заверенный перевод его вкладыша с оценками (на английском или немецком языке), резюме, копию действующего паспорта, цифровую фотографию, мотивационное письмо и 2 письма-рекомендации. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на очное собеседование в Москве 28 февраля 2017 года.
Перед подачей заявки убедитесь, что вы соответствуете выдвигаемым критериям. Для этого необходимо, прежде всего, четко видеть направление собственного профессионального развития. Во-вторых, вы должны быть готовы предъявить доказательства того, что ваш карьерный рост стабилен. В-третьих, от вас потребуется продемонстрировать мотивацию на участие в программе – которая одновременно и интересная, и чрезвычайно интенсивная.
Зачем получать MBA в Австрии
Вена – признанный деловой центр Европы. Этот город комфортен для жизни и привлекателен с точки зрения ведения бизнеса. Если вы планируете переезд в Европу, Австрия станет оптимальной отправной точкой благодаря программе Rot-Weiss-Rot card – эта система, введенная в 2011 году, разработана для привлечения в страну квалифицированных специалистов из самых разных отраслей. Приехав работать по Rot-Weiss-Rot card, со временем можно получить ПМЖ.
Но для чего поступать на MBA в Вене тем, кто планирует жить и работать в России? Прежде всего, для внедрения мировых стандартов эффективного ведения бизнеса в практику своей работы. Эффективность российских компаний в среднем составляет не более 30% от тех показателей, которыми могут похвастаться ведущие фирмы, работающие в глобальном масштабе. В России слабо развит институт конкуренции – здесь слишком привыкли опираться на административный ресурс. В Европе же вас познакомят с механизмами, которые позволят быстро оптимизировать бизнес-процессы и вывести компанию на максимальную конкурентоспособность.
Существует мнение, что отечественное деловое образование помогает выпускникам быстрее интегрироваться в российскую бизнес-среду. С этим можно поспорить: ведущие школы мира, в том числе
Что будет после получения диплома
Выпускники WU Executive Academy навсегда остаются участниками международного бизнес-коммьюнити, поддерживая связь с бывшими однокурсниками. Вы получите доступ к уникальным источникам информации о новейших технологиях менеджемента и будете держать руку на пульсе последних управленческих инноваций. Если в какой-то момент появится мысль вывести бизнес на международный уровень, вы легко сможете это сделать благодаря наработанным контактам. Надо учесть: случается и такое, что через несколько лет выпускники MBA ощущают необходимость вернуться за парту для обновления своих познаний – и в этом плане WU Executive Academy предлагает завидную стабильность развития контента программы. В конце концов, в Вену всегда приятно возвращаться.
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Это совместная программа Миннесотского университета (Carlson School of Management) и Венского университета экономики и бизнеса (WU Executive Academy).
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