Это совместная программа Миннесотского университета (Carlson School of Management) и Венского университета экономики и бизнеса (WU Executive Academy).

На ней дают актуальные познания в области менеджмента и лидерства, которые позволяют выпускникам успешно работать как на развитых, так и на развивающихся рынках по всему миру. Программа имеет тройную аккредитацию – AACSB, AMBA и EQUIS – и предусматривает выдачу двойного диплома, европейского и американского. Согласно рейтингам Financial Times, программа Global Executive MBA занимает 44-ю строчку в мировом масштабе, 19-ю – среди международных курсов, 14-ю – по мнению студентов со всего мира и 13-ю – по рабочему опыту студентов.

Обучение длится 15 месяцев и состоит из модулей, которые проводятся в Австрии, США, Китае, Индии и Бразилии. За это время слушателям приходится отрываться от работы всего на 40 дней – именно поэтому Global Executive MBA оптимальна для тех, кто не хотел бы надолго покидать рабочее место. На начальном этапе учебный план включает в себя в том числе такие дисциплины, как анализ данных и принятие решений, финансовая отчетность, стратегический маркетинговый менеджмент. В финале программы делается акцент на глобальные стратегии и инновации, а также современные проблемы глобального бизнеса. Полная стоимость обучения составляет 45 200€ - однако для наиболее выдающихся студентов предусмотрены стипендии.

Что надо сделать, чтобы получить стипендию

Стипендии на 2017-2018 год для граждан стран СНГ, а также Латвии, Литвы и Эстонии предоставляет WU Executive Academy при Венском университете экономики и бизнеса в партнерстве с газетой «Ведомости». Сумма стипендии составляет 10 000€ - итого слушателю останется заплатить 35 000€.

Подать заявку на получение стипендии следует до 15 февраля 2017 года. Кандидат должен свободно владеть английским языком, иметь диплом о высшем образовании со степенью не ниже бакалавра и опыт работы не менее 5 лет. Для подачи заявки на стипендию необходимо предъявить следующий пакет документов: диплом о высшем образовании и официально заверенный перевод его вкладыша с оценками (на английском или немецком языке), резюме, копию действующего паспорта, цифровую фотографию, мотивационное письмо и 2 письма-рекомендации. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут приглашены на очное собеседование в Москве 28 февраля 2017 года.

Перед подачей заявки убедитесь, что вы соответствуете выдвигаемым критериям. Для этого необходимо, прежде всего, четко видеть направление собственного профессионального развития. Во-вторых, вы должны быть готовы предъявить доказательства того, что ваш карьерный рост стабилен. В-третьих, от вас потребуется продемонстрировать мотивацию на участие в программе – которая одновременно и интересная, и чрезвычайно интенсивная.

Зачем получать MBA в Австрии

Вена – признанный деловой центр Европы. Этот город комфортен для жизни и привлекателен с точки зрения ведения бизнеса. Если вы планируете переезд в Европу, Австрия станет оптимальной отправной точкой благодаря программе Rot-Weiss-Rot card – эта система, введенная в 2011 году, разработана для привлечения в страну квалифицированных специалистов из самых разных отраслей. Приехав работать по Rot-Weiss-Rot card, со временем можно получить ПМЖ.

Но для чего поступать на MBA в Вене тем, кто планирует жить и работать в России? Прежде всего, для внедрения мировых стандартов эффективного ведения бизнеса в практику своей работы. Эффективность российских компаний в среднем составляет не более 30% от тех показателей, которыми могут похвастаться ведущие фирмы, работающие в глобальном масштабе. В России слабо развит институт конкуренции – здесь слишком привыкли опираться на административный ресурс. В Европе же вас познакомят с механизмами, которые позволят быстро оптимизировать бизнес-процессы и вывести компанию на максимальную конкурентоспособность.

Существует мнение, что отечественное деловое образование помогает выпускникам быстрее интегрироваться в российскую бизнес-среду. С этим можно поспорить: ведущие школы мира, в том числе WU Executive Academy , готовят слушателей к работе в абсолютно любом регионе мира. Благодаря своему интеллектуальному и культурному развитию обладатели европейского диплома MBA способны в кратчайшее время влиться в деловое сообщество как в России, так и за рубежом.

Что будет после получения диплома

Выпускники WU Executive Academy навсегда остаются участниками международного бизнес-коммьюнити, поддерживая связь с бывшими однокурсниками. Вы получите доступ к уникальным источникам информации о новейших технологиях менеджемента и будете держать руку на пульсе последних управленческих инноваций. Если в какой-то момент появится мысль вывести бизнес на международный уровень, вы легко сможете это сделать благодаря наработанным контактам. Надо учесть: случается и такое, что через несколько лет выпускники MBA ощущают необходимость вернуться за парту для обновления своих познаний – и в этом плане WU Executive Academy предлагает завидную стабильность развития контента программы. В конце концов, в Вену всегда приятно возвращаться.