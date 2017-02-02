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Начальник подразделения филиала "Минские энергетические сети" обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений
02.02.2017 14:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 2 февраля. Минским районным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из подразделений филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго".
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног, фигурант был задержан сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД за получение взятки.
Следствием дополнительно выявлен ряд преступлений против интересов службы, совершенных должностным лицом. Используя свое служебное положение, начальник систематически получал незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, связанных с выполнением работ по электроснабжению строительных объектов, прокладке и подключению кабельной линии без получения технических условий и составления проектно-сметной документации. Действуя из корыстной заинтересованности, начальник давал указания подчиненным составлять заведомо ложные документы технического характера, которые заверял своей подписью.
Общая сумма незаконно полученных им с мая по сентябрь 2016 года денежных средств составила 2.000 долларов США.
Действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки, совершенное повторно, и служебный подлог. Мера пресечения с момента его задержания не изменялась, он находится под стражей.
Следствием наложен арест на имущество обвиняемого более чем на 100 тыс. рублей.
Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Начальник подразделения филиала "Минские энергетические сети" обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений
Минск, 2 февраля. Минским районным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела в отношении начальника одного из подразделений филиала...
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