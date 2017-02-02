МИНСК, 2 фев — Sputnik. Бюджет Беларуси на 2017 год не противоречит тем рекомендациям Международного валютного фонда, которые были им озвучены в ходе консультаций с белорусской стороной при обсуждении параметров новой страховой программы, заявил заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.

Беларусь и МВФ ведут с начала прошлого года переговоры о новой страховой программе, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около 3 миллиардов долларов. Стороны согласовали многие параметры, однако вопрос тарифов на ЖКУ и транспорт до сих пор остаётся нерешенным.

"Консультации с МВФ мы не останавливали, совместную работу проводили в рамках мониторинга по IV статье, продолжали взаимодействие по бюджетным вопросам. Если говорить о бюджете на 2017 год, то он не противоречит тем ожиданиям МВФ, которые наши коллеги возлагали при подготовке проекта программы", — заявил Ермолович в четверг журналистам в Минске.

По его словам, сейчас "остались некоторые технические моменты, которые Беларусь и МВФ продолжают обсуждать".

Однако, добавил замминистра, эти вопросы в большей степени находятся в плоскости взаимодействия экспертов.

«Что касается бюджетной политики страны, то подходы, заложенные в бюджет 2017 года, достаточно консервативные и предусматривают меры по бюджетной консолидации, бюджет сформирован с профицитом", — добавил Ермолович.

Замминистра также заметил, что сейчас консультации с МВФ ведутся в режиме видеоконференций.

Как сообщалось, бюджет Беларуси на 2017 год сформирован с профицитом, который в полном объёме будет направлен на погашение внешнего госдолга страны.