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Минфин: бюджет-2017 не противоречит ожиданиям МВФ

02.02.2017 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Бюджет Беларуси на 2017 год не противоречит тем рекомендациям Международного валютного фонда, которые были им озвучены в ходе консультаций с белорусской стороной при обсуждении параметров новой страховой программы, заявил заместитель министра финансов республики Максим Ермолович.

Минфин: бюджет-2017 не противоречит ожиданиям МВФ
© flickr.com/ Elvert Barnes
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Беларусь и МВФ ведут с начала прошлого года переговоры о новой страховой программе, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около 3 миллиардов долларов. Стороны согласовали многие параметры, однако вопрос тарифов на ЖКУ и транспорт до сих пор остаётся нерешенным.

"Консультации с МВФ мы не останавливали, совместную работу проводили в рамках мониторинга по IV статье, продолжали взаимодействие по бюджетным вопросам. Если говорить о бюджете на 2017 год, то он не противоречит тем ожиданиям МВФ, которые наши коллеги возлагали при подготовке проекта программы", — заявил Ермолович в четверг журналистам в Минске.

По его словам, сейчас "остались некоторые технические моменты, которые Беларусь и МВФ продолжают обсуждать".

Однако, добавил замминистра, эти вопросы в большей степени находятся в плоскости взаимодействия экспертов.

«Что касается бюджетной политики страны, то подходы, заложенные в бюджет 2017 года, достаточно консервативные и предусматривают меры по бюджетной консолидации, бюджет сформирован с профицитом", — добавил Ермолович.

Замминистра также заметил, что сейчас консультации с МВФ ведутся в режиме видеоконференций.

Как сообщалось, бюджет Беларуси на 2017 год сформирован с профицитом, который в полном объёме будет направлен на погашение внешнего госдолга страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не прекращала консультаций с Фондом по подготовке новой страховой программы, которая может быть поддержана кредитом в размере до 3 миллиардов долларов.

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