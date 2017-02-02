Минск, 2 февраля. Республиканскому унитарному производственно-торговому предприятию "Оршанский льнокомбинат" в 2017 году будут возмещены проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая. Такое решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 1 февраля 2017 года № 88, сообщила пресс-служба правительства.

В соответствии с постановлением, проценты будут возмещены за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на "прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры".

Кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая, которое было подписано 30 декабря 2015 года, предусматривает выделение на льготных условиях 51 млн 834,7 тыс. долларов США для осуществления второго этапа модернизация РУПТП "Оршанский льнокомбинат" с расширением производства в Орше по улице Молодежной, 3 .

Возмещение процентов будет производиться в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка на дату их возмещения. Полученные средства в 2017 году будут направляться Оршанским льнокомбинатом на пополнение оборотных средств.

Контроль за выполнением постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Аналогичное постановление было принято в 2016 году.

Оршанский льнокомбинат является единственным в Беларуси и самым крупным в странах СНГ и Европы предприятием по производству льняных тканей. Комбинат начинался с небольшой льночесальной фабрики в декабре 1930 года. Сейчас в составе предприятия — фабрики по производству тарных тканей из короткого льноволокна, пряжи и суровья из длинного льноволокна, отделочная фабрика по выпуску готовых бытовых тканей, швейная фабрика.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство вновь возместит Оршанскому льнокомбинату проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая Минск, 2 февраля. Республиканскому унитарному производственно-торговому предприятию "Оршанский льнокомбинат" в 2017 году будут возмещены проценты за...

Марина Носова, БелаПАН.