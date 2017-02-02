﻿﻿ Оптимисты в Минфине: Беларусь ждет кредит от РФ и надеется на МВФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Оптимисты в Минфине: Беларусь ждет кредит от РФ и надеется на МВФ

02.02.2017 16:58 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить кредит от ЕФСР и продолжает переговоры с Международным валютным фондом. Эксперты, между тем, настроены не так оптимистично.

Как сообщил 2 февраля первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, Беларусь надеется получить очередной транш от Евразийского фонда стабилизации и развития, а также продолжает переговоры с МВФ.

«Что касается третьего транша ЕФСР, мы ждем решения совета фонда. Мы находимся в активной программе с ЕФСР, есть определенные процедуры, конечно, рассчитываем получить очередной транш», - отметил представитель Минфина Беларуси.

Напомним, что в марте прошлого года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита, размер 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФРС 1,1 млрд. Уже 30 марта стало известно о том, что на счета Минфина была перечислена сумма в полмиллиарда долларов, однако выделение последующих траншей замедлилось. В начале декабря 2016 года в Минфине уже говорили о том, что решение по деньгам для Беларуси примут до конца года. Сейчас отношения между странами охладились, у Беларуси и России накопилось множество нерешенных проблем и взаимных претензий, и решение по кредиту может лежать исключительно в политической плоскости.

Кроме России, в Минфине Беларуси продолжают переговоры с МВФ: консультации с Фондом Беларусь ведет постоянно, идет взаимодействие по бюджетным вопросам. Так, бюджет-2017, по словам Ермоловича, не противоречит ожиданиям МВФ, он сформирован с профицитом, предусматривает меры бюджетной консолидации. 

Заместитель министра также рассказал, что сейчас Беларусь и МВФ ведут переговоры через видеоконференции, технические вопросы обсуждаются через взаимодействие экспертов. 

Напомним, что 26 декабря Александр Лукашенко провел совещание по поиску внешних кредитов, приказав чиновникам активнее искать деньги. Что касается МВФ, то у Фонда к белорусской экономической модели сохраняется целый ряд претензий, а раздавать деньги просто так, закрывая глаза на отсутствие реформ и положительных изменений, там не привыкли.

 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить кредит от ЕФСР и продолжает переговоры с Международным валютным фондом. Эксперты, между тем, настроены не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство вновь возместит Оршанскому льнокомбинату проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика