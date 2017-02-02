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Оптимисты в Минфине: Беларусь ждет кредит от РФ и надеется на МВФ
02.02.2017 16:58 — Новости Экономики | БДГ
Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить кредит от ЕФСР и продолжает переговоры с Международным валютным фондом. Эксперты, между тем, настроены не так оптимистично.
Как сообщил 2 февраля первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, Беларусь надеется получить очередной транш от Евразийского фонда стабилизации и развития, а также продолжает переговоры с МВФ.
«Что касается третьего транша ЕФСР, мы ждем решения совета фонда. Мы находимся в активной программе с ЕФСР, есть определенные процедуры, конечно, рассчитываем получить очередной транш», -
Напомним, что в марте прошлого года российская сторона
Кроме России, в Минфине Беларуси продолжают переговоры с МВФ: консультации с Фондом Беларусь ведет постоянно, идет взаимодействие по бюджетным вопросам. Так, бюджет-2017, по словам Ермоловича, не противоречит ожиданиям МВФ, он сформирован с профицитом, предусматривает меры бюджетной консолидации.
Заместитель министра также рассказал, что сейчас Беларусь и МВФ ведут переговоры через видеоконференции, технические вопросы обсуждаются через взаимодействие экспертов.
Напомним, что 26 декабря Александр Лукашенко
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Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить кредит от ЕФСР и продолжает переговоры с Международным валютным фондом. Эксперты, между тем, настроены не...
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