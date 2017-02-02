Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить кредит от ЕФСР и продолжает переговоры с Международным валютным фондом. Эксперты, между тем, настроены не так оптимистично.

Как сообщил 2 февраля первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, Беларусь надеется получить очередной транш от Евразийского фонда стабилизации и развития, а также продолжает переговоры с МВФ.

«Что касается третьего транша ЕФСР, мы ждем решения совета фонда. Мы находимся в активной программе с ЕФСР, есть определенные процедуры, конечно, рассчитываем получить очередной транш», - отметил представитель Минфина Беларуси.

Напомним, что в марте прошлого года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита, размер 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФРС 1,1 млрд. Уже 30 марта стало известно о том, что на счета Минфина была перечислена сумма в полмиллиарда долларов, однако выделение последующих траншей замедлилось. В начале декабря 2016 года в Минфине уже говорили о том, что решение по деньгам для Беларуси примут до конца года. Сейчас отношения между странами охладились , у Беларуси и России накопилось множество нерешенных проблем и взаимных претензий, и решение по кредиту может лежать исключительно в политической плоскости.

Кроме России, в Минфине Беларуси продолжают переговоры с МВФ: консультации с Фондом Беларусь ведет постоянно, идет взаимодействие по бюджетным вопросам. Так, бюджет-2017, по словам Ермоловича, не противоречит ожиданиям МВФ, он сформирован с профицитом, предусматривает меры бюджетной консолидации.

Заместитель министра также рассказал, что сейчас Беларусь и МВФ ведут переговоры через видеоконференции, технические вопросы обсуждаются через взаимодействие экспертов.