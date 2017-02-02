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Предприятия АПК смогут покупать технику в лизинг под 7,5% годовых
02.02.2017 17:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Порядок финансирования закупок организациями АПК и других отраслей страны современной техники и оборудования по договорам финансовой аренды через ОАО "Промагролизинг" продлен на2017 год, сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.
Там пояснили, что такое решение закреплено указом президента №33, который глава государства подписал в четверг. Сам механизм покупки сельхозтехники через лизинговые схемы был утвержден в апреле 2015 года.
"В текущем году ОАО "Промагролизинг" будут предоставлены кредитные ресурсы Банка развития Беларуси в размере 100 миллионов рублей на закупку техники и оборудования на срок до 1 июня 2025 года с их погашением с 1 января 2018 года", — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что процентная ставка за пользование данными денежными средствами составит 7,5% годовых.
В пресс-службе также проинформировали, что субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности в сумме 25,1 миллиона рублей будут направлены регионам на погашение задолженности организаций АПК по лизинговым платежам за технику и оборудование, приобретенные по республиканским программам оснащения сельскохозяйственного производства страны.
Кроме того, в соответствии с указом из республиканского бюджета в 2017 году будет выделено 8,2 миллиона рублей на погашение обязательств гособъединения "Белводхоз" перед Банком развития по кредитам, выданным на приобретение техники и оборудования с последующей их передачей организациям по строительству и эксплуатации мелиоративных систем на условиях лизинга.
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Президент указом продлил существующий порядок закупок через лизинговые схемы белорусской техники, Банк развития выделит на эти цели 100 миллионов рублей.
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