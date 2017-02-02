Сегодня на стройке стадиона «Динамо», где недавно Комитет госконтроля выявил незаконное расходование более 300 тысяч долларов, прошло совещание. На нем гендиректор Стройтреста № 1 доложил вице-премьеру Анатолию Калинину о состоянии работ, сообщает БЕЛТА .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кроме Калинина на совещании на стройке присутствовали министр спорта и туризма Александр Шамко и зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. Гендиректор Стройтреста № 1 Владимир Бублик доложил, что работы ведутся согласно графику.

Правда, руководитель строительства стадиона Александр Лащ добавил, что есть небольшие заминки с поставкой металлоконструкций на объект.

«Планируем устранить эту проблему в течение февраля. Монтаж навеса над трибунами планируем завершить к середине лета», — сказал он.

Легкая и прочная алюминиевая кровля стадиона создаст навес, под которым будет находиться около 70% зрительских мест. Всего арена вместит около 22 тысяч зрителей. Планируется, что стадион «Динамо» откроется в декабре 2017-го. В 2019 году на нем пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.