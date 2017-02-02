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Вице-премьеру отчитались о стройке "Динамо", где КГК недавно выявил растрату 300 тысяч долларов
02.02.2017 17:25 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня на стройке стадиона «Динамо», где недавно Комитет госконтроля
Кроме Калинина на совещании на стройке присутствовали министр спорта и туризма Александр Шамко и зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. Гендиректор Стройтреста № 1 Владимир Бублик доложил, что работы ведутся согласно графику.
Правда, руководитель строительства стадиона Александр Лащ добавил, что есть небольшие заминки с поставкой металлоконструкций на объект.
«Планируем устранить эту проблему в течение февраля. Монтаж навеса над трибунами планируем завершить к середине лета», — сказал он.
Легкая и прочная алюминиевая кровля стадиона создаст навес, под которым будет находиться около 70% зрительских мест. Всего арена вместит около 22 тысяч зрителей. Планируется, что стадион «Динамо» откроется в декабре 2017-го. В 2019 году на нем пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.
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На совещании также присутствовали другие высокопоставленные чиновники.
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