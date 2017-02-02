﻿﻿ Вице-премьеру отчитались о стройке "Динамо", где КГК недавно выявил растрату 300 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вице-премьеру отчитались о стройке "Динамо", где КГК недавно выявил растрату 300 тысяч долларов

02.02.2017 17:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на стройке стадиона «Динамо», где недавно Комитет госконтроля выявил незаконное расходование более 300 тысяч долларов, прошло совещание. На нем гендиректор Стройтреста № 1 доложил вице-премьеру Анатолию Калинину о состоянии работ, сообщает БЕЛТА.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кроме Калинина на совещании на стройке присутствовали министр спорта и туризма Александр Шамко и зампред Мингорисполкома Виктор Лаптев. Гендиректор Стройтреста № 1 Владимир Бублик доложил, что работы ведутся согласно графику.

Правда, руководитель строительства стадиона Александр Лащ добавил, что есть небольшие заминки с поставкой металлоконструкций на объект.

«Планируем устранить эту проблему в течение февраля. Монтаж навеса над трибунами планируем завершить к середине лета», — сказал он.

Легкая и прочная алюминиевая кровля стадиона создаст навес, под которым будет находиться около 70% зрительских мест. Всего арена вместит около 22 тысяч зрителей. Планируется, что стадион «Динамо» откроется в декабре 2017-го. В 2019 году на нем пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.

 
 
Ссылка на источник 130
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На совещании также присутствовали другие высокопоставленные чиновники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Предприятия АПК смогут покупать технику в лизинг под 7,5% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика