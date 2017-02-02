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Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ
02.02.2017 17:55 — Новости Экономики | Tut.by
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о подготовке Минска к выходу из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Беларуси.
«Надеемся, что [развал ЕАЭС] не реален», — так прокомментировал
Сегодня Regnum co ссылкой на собственный источник
TUT.BY ожидает комментарий МИД Беларуси по данному вопросу.
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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о подготовке Минска к выходу из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и...
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