﻿ Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ. 21.by
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Кремль прокомментировал сообщения СМИ о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ

02.02.2017 17:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о подготовке Минска к выходу из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Беларуси.


Фото: Reuters

«Надеемся, что [развал ЕАЭС] не реален», — так прокомментировал «Газете.Ru» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков данную информацию.

Сегодня Regnum co ссылкой на собственный источник сообщил, что в Москве с пониманием относятся к желанию Беларуси быть независимым государством. При этом в заметке отмечалось, что Минск готовится к выходу из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, а также не исключено, что и из Союзного государства России и Беларуси.

TUT.BY ожидает комментарий МИД Беларуси по данному вопросу.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о подготовке Минска к выходу из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и...

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