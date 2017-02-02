В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о подготовке Минска к выходу из Евразийского экономического союза, ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Беларуси.



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«Надеемся, что [развал ЕАЭС] не реален», — так прокомментировал «Газете.Ru » пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков данную информацию.

Сегодня Regnum co ссылкой на собственный источник сообщил , что в Москве с пониманием относятся к желанию Беларуси быть независимым государством. При этом в заметке отмечалось, что Минск готовится к выходу из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, а также не исключено, что и из Союзного государства России и Беларуси.

TUT.BY ожидает комментарий МИД Беларуси по данному вопросу.