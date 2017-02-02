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Минский завод стройматериалов подал заявление о банкротстве

02.02.2017 19:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минский завод стройматериалов подал заявление о признании предприятия банкротом, сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

По информации, содержащейся в госреестре, экономический суд Минска 30 января 2017 года возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Минский завод строительных материалов» с введением защитного периода до 20 марта 2017 года. Заявление о банкротстве руководство завода подало 16 декабря прошлого года. Предприятие признано должником.

Минский завод строительных материалов ведет свою историю с 1925 года. Предприятие занимается производством керамического кирпича, а также бетонных и растворных смесей, керамических блоков, агроперлита. В Чашникском районе Витебской области находится филиал завода — глинодобывающий карьер «Лукомль-1». В 2008 году к предприятию был присоединен Горынский комбинат строительных материалов.

Как ранее сообщили СМИ, критическая ситуация на заводе сложилась в октябре прошлого года, когда предприятие не смогло рассчитаться за энергоресурсы и в результате объявило временный простой. Тогда в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты оказалось около 250 человек. Профсоюз добился от руководства завода выплаты работникам 2/3 оклада, однако и эти средства предприятие изыскало с трудом.

 
Теги: Минск
 
 
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