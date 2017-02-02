Александр Лукашенко в пятницу проведет встречу с представителями общественности и средств массовой информации. Мероприятие заявлено как «Большой разговор с президентом».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы — в том числе и TUT.BY, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямая трансляция: « Беларусь-1 »

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Твиттер-трансляция TUT.BY

Твиты от @tutbylive

Накануне TUT.BY сформулировал двенадцать вопросов президенту , но за сутки обозначилось еще несколько. Речь об очередных проблемах на и без того сложном в последнее время российском векторе: решении Москвы о создании пограничной зоны на границе с Беларусью и слухи (хоть и опровергаемые) о возможном выходе Беларуси из ЕАЭС, ОДКБ и, возможно, Союзного государства. Кроме того, Кремль анонсировал готовящуюся встречу в феврале президентов двух стран.

Прямая трансляция пятничной встречи Лукашенко с представителями общественности и средств массовой информации начнется в 10 часов, 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.