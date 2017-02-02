МИНСК, 3 фев — Sputnik. ОАО "АСБ Беларусбанк" начало выдачу льготных кредитов на строительство жилья, сообщили в пресс-службе банка .

На льготный кредит могут рассчитывать граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на срок до 15 лет.

"ОАО "АСБ Беларусбанк" приступило к выдаче в текущем году кредита на строительство жилых помещений с государственной поддержкой", — говорится в сообщении.

Процентная ставка по льготному кредиту на сегодня — 11,5% годовых, уточнили в пресс-службе. Она рассчитана по формуле — ставка, установленная банком для кредитов на жилье, минус 50% ставки рефинансирования Нацбанка.

Льготные кредиты предоставляются на строительство жилья в порядке долевого участия, в составе организации застройщиков и на индивидуальное жилищное строительство, уточняется на странице банка в соцсетях .

Погашать основной долг можно равными долями, а проценты рассчитываются от остатка долга за фактическое время пользованием кредита.

Максимальный размер кредита не может превышать 75% стоимости строительства жилого помещения для рядовых льготников и 95% стоимости строительства жилья для многодетных семей.

Для получения льготного кредита нужно обращаться в учреждение банка по месту постановки на учет нуждающихся.

Между тем, выделенные на льготные кредиты пять миллионов рублей в Белагропромбанке закончились за два дня. 30 января Белагропромбанк объявил о возобновлении кредитования льготников, а уже 2 февраля объявил лимит, установленный банком для простых очередников, полностью исчерпан.