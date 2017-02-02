МИНСК, 3 фев – Sputnik. Рост зарплат и пенсий в республике напрямую связан с производительностью труда, однако задание довести уровень средней зарплаты по Беларуси до 500 долларов США – обязательно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу в рамках "Большого разговора".



© Sputnik / Виктор Толочко Большой разговор с президентом: онлайн-трансляция

В начале очередной пресс-конференции с главой государства был показан видеоролик с записанными вопросами от белорусов на улицах. Большинство из них были так или иначе связаны с экономическими проблемами, в частности – зарплатами и пенсиями.

"Зарплаты и пенсии можно увеличить, только когда мы в реальном секторе произведем больше и продадим подороже. Формула одна, я тут ничего не придумываю. Говорю ответственно, потому что знаю, что тут немало экономистов, и они на голову выше меня как экономисты", – отметил Лукашенко в ответ на вопрос о повышении зарплат и пенсий.

Президент заверил, что брать в долг для повышения зарплат и пенсий больше стране нельзя. "У нас уже задолженность приличная. Деньги надо возвращать. Особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счет этого поднимать зарплаты и пенсии, нельзя", – подчеркнул глава государства.

Лукашенко напомнил, что зарплаты и пенсии можно поднимать только за счет эффективной работы экономики, а их рост напрямую зависит от уровня производительности труда.

"И за то, что мы получим, надо купить то, что будет способствовать дальнейшему производству, за счет чего работает экономика. И это в первую очередь. Если это не купим, то завтра и зарплат не будет. Сначала надо заботиться о производстве, а там – что производите, то и получите", – заявил президент Беларуси.

Лукашенко полагает, что прошедший 2016 год был "непростым", но производительность труда была "железно выше, чем зарплаты и доходы людей". Подчеркнул глава государства и то, что по-прежнему требует довести уровень средней зарплаты до 500 долларов.

"Не могу утверждать, что я прав, но это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальски мог жить в системе. Все остальное не запрещается, а приветствуется – 1000, 2000 долларов. Кто сколько заработает. Мы живем в рыночной экономике. Нравится она или нет – мне не очень. Но проводим опросы, и две трети выступают за рынок и свободную экономику", – подчеркнул глава государства.

Лукашенко заверил, что цифра в 500 долларов – не спонтанная.

"Почему в Беларуси многие раскатывают на шикарных лимузинах, по полгода отдыхают на недешевых курортах, содержат знаете кого и в офшоры вывозят деньги, а другие должны перебиваться с воды на хлеб? Вот и вся социальная справедливость", – заявил глава государства

Лукашенко заявил, что "это позор, когда мы, небедные люди, приходим к врачу и требуем, чтобы он нас вылечил, а не думаем о том, что он получает каких-нибудь 800 рублей, а то и меньше".