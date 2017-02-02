Александр Лукашенко считает, что Беларусь должна дружить со всеми соседями. Об этом он сказал во время «Большого разговора», который проходит в Национальном выставочном центре Белэкспо.

— У нас не все получилось с этой многовекторностью. Вы это знаете, не хочу повторяться. Летели на одном крыле. Куда прилетели — тоже знаете, — посетовал Александр Лукашенко. — Поэтому, находясь сегодня в эпицентре этого Евразийского континента, у нас нет другого выхода, кроме как развивать многовекторность.

Президент Беларуси отметил, что такой подход соответствуют менталитету жителей страны: дружить надо со всеми соседями.

— Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие. Потому что это наши соседи. Точка.(…) Это наши соседи, они от господа.

Лукашенко напомнил, что экономика Беларуси открытая.

— Если бы мы могли нашим соседям продать все, чтобы нормально жить — я уже говорил — 45% или половину — и не надо ехать на дальнюю дугу, как недавно меня критиковали… Зачем поехал в Египет и Судан? Лоббировать свою продукцию поехал! Иду туда, где открыты двери. Слава богу, в последнее время двери открыли многие, вот туда и еду.