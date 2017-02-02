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Лукашенко: 500 долларов зарплаты позволят человеку мало-мальски жить в созданной нами социально-экономической системе
03.02.2017 11:17 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. В ходе "Большого разговора с президентом" 3 февраля Александр Лукашенко вновь заявил, что в 2017 году средняя зарплата "кровь из носа" должна вырасти до 500 долларов США.
"500, как я полагаю, не могу стопроцентно утверждать, что я прав, но 500 долларов средняя зарплата в стране — это то, что государство должно помочь заработать человеку, для того, чтобы он мало-мальски мог жить в той системе социально-экономической, которую мы с вами создали. Все остальное не запрещается — приветствуется. Тысяча, две тысячи, кто сколько заработает. Мы живем в рыночной экономике, нравится она мне или нет. Мне — не очень. Но, когда мы проводим опросы населения, почти две трети населения — рынок, рыночная экономика, свобода и прочее. Пожалуйста, рыночная экономика и свобода, зарабатывай", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что цифра 500 долларов названа не спонтанно. "Мы это уже проходили. Более того, страна в декабре имела 412 долларов заработной платы, осталось совсем немного. Я тоже как-то говорил, что некоторые у нас умники появились, новые учебники какие-то по экономике почитали, т.н. молодая поросль, к чему тоже стремится наше общество. Я не против омоложения, я сам совсем ребенком случайно пришел в президенты и стал президентом, многие это помнят. Я не против. Но надо чуть-чуть разбираться в жизни, жизнь эту чувствовать", — заявил оратор, дав понять, что из правительства будут уволены те, кто не поддерживает требование увеличить зарплату до 500 долларов.
По словам официального лидера, он не собирается говорить об экономических теориях, а хочет задать только один вопрос: "Почему в Беларуси — даже в Беларуси — многие раскатывают на шикарных лимузинах, имеют возможность по полгода отдыхать на недешевых курортах, содержать знаете кого и при этом в оффшоры вывозить деньги, а другие должны перебиваться с воды на хлеб? Вот и вся социальная справедливость".
"Поэтому, я не ретроград (вы можете меня сейчас в этом обвинить). Я не с популизма точки зрения заявляю это здесь — с точки зрения справедливости. Мы сегодня имеем возможность — или те почти олигархи белорусские — отдыхать и раскатывать на шикарных машинах лишь только потому, что на нас работают люди. Так давайте дадим этим людям хотя бы 500 долларов, если уж говорить откровенно, народным языком. Вот и вся экономическая модель. Из этого я исхожу. На большем я пока не настаиваю. Я, хоть плохонький экономист, немножко считать умею. 500 долларов мы в этом году, чтобы не свернуть тот тренд, который задан в стране, когда нормализовался курс, когда каждый стал жить за заработанное и т.д. и т.п.", — сказал белорусский руководитель.
"Я вас прошу, чтобы была не менее 500 средняя зарплата, — заявил Лукашенко. — Это позор, когда мы приходим к врачу, не бедные люди некоторые, и таких немало, требуем от врача, чтобы он нас вылечил на высоком уровне и не думаем о том, что этот врач сегодня получает каких-нибудь 800 рублей, а то и этого не имеет. Вот и вся социальная справедливость".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Лукашенко: 500 долларов зарплаты позволят человеку мало-мальски жить в созданной нами социально-экономической системе
Минск, 3 февраля. В ходе "Большого разговора с президентом" 3 февраля Александр Лукашенко вновь заявил, что в 2017 году средняя зарплата "кровь из носа"...
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