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Лукашенко: Деньги от дорожного сбора не идут на строительство дворцов

03.02.2017 11:20 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 3 февраля. Деньги от дорожного сбора не идут на строительство дворцов, заявил Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с общественностью и СМИ.

"Остался клочок — километров 15 построить от Острошицкого городка до Кургана Славы. Там есть хороша дорога, но ее надо сделать под первую категорию. Эти 15 километров мы в этом — следующем году закончим. Получилась прекрасная дорога — дорога будущего. Для того чтобы разгрузить первую кольцевую дорогу, чтобы Минск не задохнулся. Туда и идут все эти деньги, а не на дворцы", — подчеркнул президент.

Он также пояснил причину строительства МКАД-2 с использованием бетона: "Это была моя идея, и мы потребовали построить в бетоне, потому что нам некуда было цемент девать". По словам Лукашенко, белорусские цементные заводы ранее выпускали 4,5 млн тонн цемента, сейчас — около 10 млн. "Тогда был бешеный спрос на цемент, когда мир еще погрузился в этот кризис, рецессию", — сказал он.

По словам главы государства, тогда было принято решение о модернизации цементных заводов с внедрением новых технологий, переходе с природного газа на твердое топливо — уголь, торф, изношенные шины, которые "валяются где попало". Как отметил Лукашенко, рентабельно продавать цемент только при поставках не более 500-600 км, но наступил кризис и рентабельность продаж упала. "Я потребовал расширить сферу применения цемента и бетона и как идею — построить вторую кольцевую дорогу. Если кто-то из минчан или белорусов не понимает, я сожалею. Мы ее построили, но и там не хватило этих крох, которые мы собирали, и пришлось из скудного бюджета добавлять", — заявил президент.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 февраля. Деньги от дорожного сбора не идут на строительство дворцов, заявил Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с общественностью и СМИ. "Остался...

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