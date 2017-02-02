|
Правительство пересмотрит перечень требований различных служб к бизнесу, заявил Лукашенко
03.02.2017 11:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Правительство работает над оптимизацией требований различных служб к бизнесу, сообщил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.
По его словам, сегодня государство много критикуют за то, что "невозможно работать частнику, невозможно предпринимательством заниматься", а бизнес "задушили, задавили, ходят и проверяют". "Назовите хоть одну страну, где не ходят и не проверяют. Единственный вопрос, наверное, где-то лишний раз приходят, — уж слишком часто мы порой бываем у этих предпринимателей", — отметил президент.
"Я не знаю, так это или нет, но если так, мной решение принято, сегодня в правительстве над этим работают, — сказал Лукашенко. — Будет так же, как со льготами, скорее всего. Мы полностью перечеркнем эти все нормативы МЧС, милицейские, санитарные и прочие и оставим только те, которые нужны, без которых не обойтись".
По мнению главы государства, обновленная система должна работать так: "Допустим, открывается новое предприятие. Пришли туда санстанция, пожарники, приняли. Если вдруг что-то случится — загорелось, взорвалось, то по закону вся ответственность на руководителе. И мы ужесточим законы в отношении руководителя. Тогда не МЧС, не санстанция, а руководитель будет бегать и дрожать, чтобы на производстве было нормально".
Лукашенко отметил, что эти вопросы будут вынесены на обсуждение с общественностью.
Многие белорусы, которым не удалось выстроить собственный бизнес, несправедливо обвиняют в своих неудачах президента и государство в целом, считает он. "Родные мои, вы сначала определитесь, способны ли вы быть бизнесменами, это сегодня тяжелейший труд, всегда он был самым тяжелым. Прежде чем на зеркало пенять, посмотрите на себя и в себя, может быть, вы виноваты в том, что у вас не получилось?" — подытожил глава государства.
Захар Щербаков, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 3 февраля. Правительство работает над оптимизацией требований различных служб к бизнесу, сообщил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии