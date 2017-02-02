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Лукашенко не хочет, чтобы экономика Беларуси пошла по пути РФ и Украины

03.02.2017 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что и дальше будет придерживаться модели социально-ориентированной рыночной экономики для страны.

"Меня уже не переделаешь. Я считаю, что модель для наших славянских народов — это социально-ориентированная экономика. Я внимательно наблюдаю за Россией, Украиной и молю бога, чтобы у нас этого не произошло", — сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции "Большой разговор с президентом" в Минске.

Он подчеркнул, что такая модель экономики направлена прежде всего на человека. "Если человек ничего не имеет, зачем ему это государство, зачем ему эти болты и гайки. У нас сегодня не лучшие времена, можно меня за это критиковать, можно жалеть. Все они правы. Но надо разобраться и прежде всего на себя посмотреть", — сказал президент.

Белорусский лидер заметил, что сегодня его многие критикуют за то, что государство слишком много помощи оказывает своим гражданам. "Ты меня критикуешь, что мы тут, по-деревенски говоря, растопырились и всем помогаем. Но я в этом ключе и действую, я же обещал, я сторонник искренней, честной и справедливой политики", — сказал президент.

"В законе все не пропишешь, но тогда поступай по справедливости", — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, самая подходящая модель экономики для славянских народов – это социально-ориентированная рыночная экономика.

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