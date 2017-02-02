МИНСК, 3 фев – Sputnik. Требования Международного валютного фонда справедливы, если оказывают услугу, за нее нужно платить, признал Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Кризис одинаково ударил по частникам и госсектору, уверен Лукашенко

"Но порезать на куски, раздать и продать мы не можем", – сказал глава государства, имея в виду требования МВФ в отношении политики по распоряжению госсобственностью.

"Вы меня все подталкиваете к МФВ, и это правильно. Но и Лагард (Кристин, директор-распорядитель Фонда – Sputnik) со мной согласилась, когда я рассказал, что здесь будет, если отменить госсобственность", – заявил президент.

Лукашенко также отметил, что, выставив государственные предприятия на продажу, он рискует остаться в истории в статусе человека, который допустил "прихватизацию" – как в некоторых соседних государствах.

Кроме того, президент уверен, что экономисты должны руководствоваться не абстрактными пособиями по экономической теории.

"Ярослав (Романчук – Sputnik), я читал те же книжки, что и ты. Может, ты сейчас большим количеством времени располагаешь, читаешь экономические книги. Просил своего бывшего министра (экс-министр экономики Беларуси, ректор БГЭУ Владимир Шимов – Sputnik), направляя в Нархоз, – научи их той экономике, которую мы в Беларуси создавали. Суть и вашего вопроса, и требований МФВ в сроках. Я хочу по-людски, а вы хотите рубануть", – подчеркнул президент.

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