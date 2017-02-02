﻿ Лукашенко о госсобственности: порезать на куски, раздать и продать нельзя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко о госсобственности: порезать на куски, раздать и продать нельзя

03.02.2017 12:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Требования Международного валютного фонда справедливы, если оказывают услугу, за нее нужно платить, признал Александр Лукашенко.

Лукашенко о госсобственности: порезать на куски, раздать и продать нельзя
© Sputnik / Виктор Толочко
Кризис одинаково ударил по частникам и госсектору, уверен Лукашенко

"Но порезать на куски, раздать и продать мы не можем", – сказал глава государства, имея в виду требования МВФ в отношении политики по распоряжению госсобственностью.

"Вы меня все подталкиваете к МФВ, и это правильно. Но и Лагард (Кристин, директор-распорядитель Фонда – Sputnik) со мной согласилась, когда я рассказал, что здесь будет, если отменить госсобственность", – заявил президент.

Лукашенко также отметил, что, выставив государственные предприятия на продажу, он рискует остаться в истории в статусе человека, который допустил "прихватизацию" – как в некоторых соседних государствах.

Кроме того, президент уверен, что экономисты должны руководствоваться не абстрактными пособиями по экономической теории.

"Ярослав (Романчук – Sputnik), я читал те же книжки, что и ты. Может, ты сейчас большим количеством времени располагаешь, читаешь экономические книги. Просил своего бывшего министра (экс-министр экономики Беларуси, ректор БГЭУ Владимир Шимов – Sputnik), направляя в Нархоз, – научи их той экономике, которую мы в Беларуси создавали. Суть и вашего вопроса, и требований МФВ в сроках. Я хочу по-людски, а вы хотите рубануть", – подчеркнул президент.

Sputnik ведет онлайн-трансляцию "Большого разговора с президентом">>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не может позволить себе приватизацию нерентабельных предприятий, чтобы выполнить требования МВФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко намерен продолжать оптимизировать госрасходы, увеличивая скорость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика