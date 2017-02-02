МИНСК, 3 фев — Sputnik. Кризис одинаково ударил как по частным предприятиям, так и по государственным, заверил Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом" в пятницу.



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Президент уверен, что кризис "прежде всего в голове", однако сложные времена заставили его пристальнее следить за белорусскими производственными гигантами. Сравнивает он государственные компании с частными — в частности, с "Амкодором".

"Я сравниваю их работу длительный период времени. А я его (главу "Амкодора" Александра Шакутина — Sputnik) очень хорошо знаю, он родился в том же селе, что и я. Я аккуратно отношусь и смотрю, как он понимает все, что делает", — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что "если показался с президентом, то надо впереди бежать", однако, по его словам, "Амкодор" не убежал по эффективности работы от наших гигантов".

"Трудные времена одинаково ударили по частным и государственным компаниям. Единственное — что "Амкодор" быстрее все делает. Дал землю, смотришь через год-полтора — появляется новое предприятие. Также же проблемы появляются везде", — рассказал Лукашенко.



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Президент рассказал и об отношении собственников к своим предприятием. "Вот тот, кто сам создал собственность с нуля — это действительно частное. Кто приватизировал, особенно сейчас, в наше время, на постсоветском пространстве — как пришло, так и ушло. Они это так понимают. Нет трепетного отношения — не ты сделал, а оно тебе досталось и с неба упало. Ты его так не ценишь, как то, что создал сам. Ну да, что-то заработал — на себя и детей хватит, может, и на внуков", — отметил глава государства.

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