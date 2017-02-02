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Лукашенко намерен продолжать оптимизировать госрасходы, увеличивая скорость
03.02.2017 12:09 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 января. "Сокращение государственных расходов — это программное положение президента Лукашенко… Я знаю, чего это все стоит", — заявил глава государства 3 февраля на встрече с представителями СМИ и экспертами.
"Оптимизацию, которую мы сегодня проводим, начинаем с себя, прямо с президента", — сказал Лукашенко. В доказательство он привел количество работников Дворца Независимости. Оказывается, как заявил президент, там их трое, в том числе, судя по жесту Лукашенко, его пресс-секретарь.
По словам президента, "нельзя прийти и выкосить все косой". "Это от судеб людей до конкретных мероприятий. С бухты-барахты это не делается", — уверен глава государства.
Как заявил Лукашенко, никто ему не мешает заниматься оптимизацией, нет никакого сопротивления. "Никто мне не мешает. Если я приму завтра решение, возьму, как говорят в народе, от балды — половину оптимизирую, в кавычках, так и будет, никто мне не мешает", — сказал президент.
Сделать это его останавливает "деревенское чувство": "Аккуратно, осторожно, идем по тонкому льду, судьбы людей, нельзя обидеть, давайте спокойно, ну что-то потеряем, но давайте дадим человеку до пенсии дотянуть полтора-два года и т.д.".
Правда, по словам Лукашенко, состоит еще и в том, что он постоянно "убыстряет этот ход". "Я увеличиваю скорость", — заверил он.
Касаясь госструктур, президент заявил, что "они нищие у нас". "Госсужащие у нас нищие. Но я им сказал, пока не уберете лишние функции и в связи с этим не сократите аппарат, никакого повышения зарплаты". Даже если это ему будет грозить переворотом. "Пусть лучше скинут. Но если я в этом убежден, я все равно этого добьюсь. Разница в сроках", — подчеркнул Лукашенко.
"Есть жесткие экономические законы. Ты им следуешь или не следуешь. Следуешь — живешь, не следуешь — завтра обвалишься. Я это понимаю. В этом отношении я плохой экономист. Я здесь, прежде всего, вижу судьбы людей", — отметил глава государства.
Лукашенко понял, что экономика, оказывается, "не совсем такая, как в книжке написано, оказывается, там надо еще и преломлять на какой-то человеческий фактор". "Экономика — вещь жестокая, развивается по своим объективным законам, но никуда не денешься от человеческих судеб, и объективность должна преломляться через эти судьбы", — считает глава государства.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 3 января. "Сокращение государственных расходов — это программное положение президента Лукашенко… Я знаю, чего это все стоит", — заявил глава...
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