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Проблему увеличения объемов строительства жилья Лукашенко рассматривает как "локомотив в экономике"
03.02.2017 12:06 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. "Проблему увеличения объемов строительства жилья я сегодня рассматриваю как локомотив в экономике", — заявил Александр Лукашенко 3 февраля в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ.
"Я уже не раз говорил: когда человек построил квартиру, туда много чего надо, и он начинает это покупать, тем самым двигая вперед развитие предприятий и т.д., — отметил он. — Вот с этой точки зрения мы смотрим на расширение жилищного строительства".
По словам Лукашенко, льготное жилье в Беларуси было и есть, хоть и не в таком объеме, как раньше, потому что "стало меньше денег"
"Чтобы дать деньги под льготный кредит, их надо где-то взять и на долгое время, пока вы их вернете. А это же деньги предприятий и ваши", — сказал официальный лидер.
"Будем богаче — точно будет больше", — пообещал он.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 3 февраля. "Проблему увеличения объемов строительства жилья я сегодня рассматриваю как локомотив в экономике", — заявил Александр Лукашенко 3 февраля...
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