Отвечая на вопрос экономиста Ярослава Романчука во время «Большого разговора», президент ответил и всем сторонникам реформ. Говорил, в частности, про сокращение госаппарата и приватизацию. Он в очередной раз повторил: дело не в зашоренности, а в том, что «я хочу потихоньку, а вы хотите рубануть».



Фото: пресс-служба президента

— Я думаю, ты заметил такой процесс как оптимизация. Сокращение госрасходов — это программное предложение Лукашенко. Но вы думаете, что можно прийти и косой все выкосить. Это судьбы людей, с бухты-барахты это не делается. Если я завтра, как говорят в народе, от балды половину оптимизирую, так и будет. Но меня останавливает деревенское чувство: аккуратно, осторожно, идем по тонкому льду, судьбы людей, нельзя обидеть, — ответил Александр Лукашенко экономисту Ярославу Романчуку. — Правда и в том, что я постоянно увеличиваю скорость. Мне недавно принесли предложения об оптимизации, получается 15%, если только госаппарат брать. Нет, говорю, это народом не будет воспринято. Вы знаете, госслужащий у нас нищий. Но я сказал: «Пока не уберете лишние функции и не сократите аппарат, не будет повышения зарплаты».

Говоря о сроках проведения реформ, Лукашенко привел пример с МВФ, который тоже требует от Беларуси скорейшего перехода на рыночные рельсы:

— МВФ требует правильно: взял услугу — вот цена, заплати (речь об оплате коммунальных услуг — Прим. TUT.BY). Вопрос и МВФ, и ваш - в сроках. Я хочу потихоньку, а вы хотите рубануть. Может, эффект будет быстрее, но выдержат ли люди?

Следом президент упомянул еще одну больную тему, насчет которой его часто упрекают, — приватизация.

— Я же отвечать буду перед народом. Могут забыть, что Романчук это посоветовал, а я в истории навсегда останусь, что прихватизация произошла. И эти предприятия не у наших людей в руках останутся, если это будет честно и рыночно.

Вопрос не в том, что «Лукашенко закостенел», просто на все нужно время — такова позиция президента.

— Ничего не застыло, но все не дается сразу. У нас нет дешевой нефти и дешевого природного газа от господа. Нам надо все своими руками и мозгами создать (…) Мы делаем, что вы говорите, но не одним махом.