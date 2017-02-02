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Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко завтра едет в Москву на переговоры по энергетическим проблемам
03.02.2017 12:22 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 3 февраля. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко завтра едет в Москву на переговоры по энергетическим проблемам, сообщил 3 февраля Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.
В пресс-службе Совета мнистров Беларуси БелаПАН подтвердили, что 4 февраля Семашко едет в Москву.
Минск и Москва до сих пор не урегулировали вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. С 2016 года Россия согласно договоренностям должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако со второго полугодия поставки были сокращены, что стало ответом на задолженность по оплате поставленного российского газа в 281 млн долларов на тот момент.
28 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что Россия настаивает на оплате Беларусью долга за поставки газа в 2016 году в полном объеме. Он также отметил, что подвижек в переговорах по этому вопросу пока нет. "Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых. Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее", — сказал Дворкович. Он добавил, что по рассчетам российской стороны, Беларусь задолжала порядка 550 млн долларов.
Принимая Семашко с докладом 20 января, Александр Лукашенко распорядился искать альтернативные варианты поставок нефти. "Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — сказал глава государства.
Марина Носова, БелаПАН.
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Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко завтра едет в Москву на переговоры по энергетическим проблемам
Минск, 3 февраля. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко завтра едет в Москву на переговоры по энергетическим проблемам, сообщил 3...
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