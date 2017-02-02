МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусская сторона обратилась в судебные инстанции в связи с нарушением Россией межправсоглашения по условиям поставок нефти в республику.



© Sputnik Наталья Селиверстова Лукашенко о госсобственности: порезать на куски, раздать и продать нельзя

"Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть (в связи с газовым конфликтом — Sputnik). Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске.

По его словам, существующее между странами межправсоглашение предусматривает поставки нефти в объеме 24 миллионов тонн в год. В конце 2016 года РФ заявила о сокращении поставок до 18 миллионов тонн в 2017 году. "Сначала 24 миллиона тонн, потом 18, теперь 16, а то уже и 12 миллионов тонн хотят обсуждать", — сказал президент.

Он заметил, что Беларусь может обойтись без российской нефти, хотя ей будет это очень трудно.

"Да, без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода и независимость не оценивается через рентабельность. Если на одной стороне свобода, а на другой азербайджанская или иранская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход", — сказал Лукашенко.

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