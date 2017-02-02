МИНСК, 3 фев — Sputnik. Беларусь и Россия могут больше потерять, чем приобрести, решая нефтегазовый спор в таком остром ключе, как сейчас, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"И вот идет эта тягомотина. Это что, нормально? Как это понимать? Как я могу это расценивать? Как издевательство. Мы можем больше потерять", — сказал Лукашенко в пятницу на пресс-конференции "Большой разговор с президентом" в Минске.

Президент в деталях рассказал, как возник газовый долг Беларуси.

По его словам, Беларусь и РФ работали на основе формулы равнодоходной цены на газ, которая была привязана к стоимости нефти на мировых рынках. Но когда цена нефти упала, цена на газ не снизилась. Белорусская сторона, пересчитав стоимость газа на основе утвержденной формулы, пришла к выводу, что газ для нее будет стоить 83 доллара за тысячу кубов.

"Начали искать выход из этого положения. Мы должны были до 1 января 2016 года договориться, наши министры туда ездили, но там наплевательское отношение. Не договорились, и тогда правительство принимает решение и мне докладывает, что мы платим России не 132 доллара, а 107 долларов. Но и не 83, как он стоит на самом деле", — рассказал президент.

После этого РФ сочла, что Беларусь недоплачивает за газ, на конец января газовый долг Минска достиг 550 миллионов долларов.

Лукашенко также рассказал, что стороны не сумели договориться о механизме межбюджетной компенсации, хотя еще в октябре в Москве заявляли о готовности возместить Минску его потери от высоких цен на газ.

"Вроде договорились, что мы теряем на этом, и мы правы, и я уже хотел награждать всех. Сказали, что мы вам компенсируем эту разницу. Мы согласились на 2016 год на половину компенсации и сказали, что на 2017 год будем договариваться. И выяснилось, что РФ не может этим путем пойти", — сказал Лукашенко.

Он признал, что предоставление ПАО "Газпром" компенсации из госбюджета выглядело бы довольно странным.

"Что у вас, "Газпром" самый бедный, чтобы из бюджета ему компенсировать? Что такое 550 миллионов для Газпрома? Я написал Путину, что не надо нам идти этим путем. Это приведет к эскалации по многим направлениям. Так оно и получается. Уже и до границ дошло", — сказал глава государства.

Он также заметил, что в РФ сегодня действуют разные политические силы, и не все их представители совпадают в мнении с президентом РФ. "Вот граница, у нас есть договор, Союзное государство собрались создавать. И один какой-то министр, пусть даже ФСБ, поставил свою подпись и издал свои приказы. Министр одним росчерком пера это все перечеркнул", — отметил президент.