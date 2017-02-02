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Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора

03.02.2017 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. Об этом он заявил 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом.

Глава государства поручил «изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба стране». «Каждый должен отдавать отчет за свои слова», — сказал он.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

«Все эти „данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но по цене не могут конкурировать с белоруской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

Будет дополнено.

 
 
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Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом...

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