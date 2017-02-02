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Лукашенко об отношениях с Россией: "Эти обострения происходят не впервые"

03.02.2017 13:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Во время «Большого разговора с президентом» журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, почему в последнее время отношения Беларуси и России не самые лучшие: то не можем договориться о цене на газ, то белорусские товары не пропускают в Россию.


Фото: Reuters

— Тема очень острая, я боюсь, с одной стороны, сказать что-то лишнее, с другой — ситуация уже дошла до того, что я имею мало права скрывать. (…)

Лукашенко признался, что по-прежнему считает Владимира Путина своим другом, хоть они часто не находят общий язык.

— Мы действительно дружны, хоть ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом. Знаете, только американский Трамп может поссориться с австралийским премьером, и сказать, что это был худший разговор. Ну такой он человек открытый, а вообще, это недопустимо, дипломатическая этика не позволяет. Но мы настолько близки! И не только с Россией, также с Украиной, Казахстаном.

Президент назвал ситуацию между Беларусью и Россией «неважной».

— Эти обострения не впервые. Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную, что происходит и сегодня. Это уже привычка. Пусть не публично, но мне всегда говорили: «Да, мы погорячились». Ну зачем хвататься за живое? Без российской нефти мы обойдемся, нам будет очень трудно, нам скажут, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода и независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь все равно найдет выход.

— Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают: никуда не денутся. (…) Откуда происходит это не первое обострение? Наверное, у России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет на Запад. Вы уже читали (в российских медиа — Прим. TUT.BY), что Макей (министр иностранных дел — Прим. TUT.BY) тут главный враг. Якобы он, а не Лукашенко, ведет Беларусь на Запад. Он человек деликатный, если что-то где-то напишут, начинает переживать, волноваться, мне не говорит, молчит. Никакой Макей без согласия президента не ведет переговоры ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. Поэтому в России все должны понимать: это согласованная позиция, на которую меня когда-то подоткнул мой друг (видимо, речь о Путине — Прим. TUT.BY). Он говорил: «Ну, не ругайся ты с ними, найди нормальные отношения». Клянусь, так было.

 
 
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Во время "Большого разговора с президентом" журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, почему в последнее время отношения Беларуси и России не самые...

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